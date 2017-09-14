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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7951795279537954
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:37

  Xenon написав:
Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе.
«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
:mrgreen: ухтышка! и даже Николаев, Харьков, например, всезнайка Илон оставил Украине? Онсцуко даже на карте не смотрел, где все те названия находятся. А если ему покажут фото, на котором "ОДЕССА" в НьюЙорке находится :mrgreen: на БрайтонБич. И у всех угнетенных русскоязычных там тоже референдум был не раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:05

  unicdima написав:
  alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.

Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.

Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки? :) Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:11

  alex lem написав:
  unicdima написав:
  alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.

Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.

Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки? :) Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.

з 19 хв.: слабакам хана
flyman
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  #<1 ... 7951795279537954
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