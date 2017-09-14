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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:37
Xenon написав:
Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе.
«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
ухтышка! и даже Николаев, Харьков, например, всезнайка Илон оставил Украине? Онсцуко даже на карте не смотрел, где все те названия находятся. А если ему покажут фото, на котором "ОДЕССА" в НьюЙорке находится
на БрайтонБич. И у всех угнетенных русскоязычных там тоже референдум был не раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:05
unicdima написав: alex lem написав:
Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки?
Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:11
alex lem написав: unicdima написав: alex lem написав:
Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки?
Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.
з 19 хв.: слабакам хана
ухилився - альфач, ні - на шашлики
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flyman
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:28
alex lem
Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України?
Ні. По іншій причині. А ви навмисно постите брехню.
По-перше ТЦК є 178 (навіть більше ніж ви вказали), але їх роти охорони разом з бригадами ТРО входять в Сили ТРО (бригад наче 24+4, по одній на область і 4 додаткові для Київ, Одеса, Харків, Львів) . Це легка піхота по суті.
А от ці сили ТРО (бригади підсилені ротами ) воюють на фронті. Скільки там особового складу з цихрот і бригад є в тилу, а не на фронті - невідомо. Такі цифри не озвучуються. Але казати що повнокровні роти охоронять ТЦК - це свідома брехня з відомою метою. Більшість о/с цих рот і бригад пройшла фронт. І по не одному разу.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:49
flyman написав:
з 19 хв.: слабакам хана
ухилився - альфач, ні - на шашлики
Вже не перший раз тут бачу відео з цим гавнюком, парить конкретну пропаганду, завуальовано проросійську.
Виявляється студенти араби і всяка комуняцька наволоч то толерантні люди
"Всі слабкі люди які підуть в армію будуть вбиті"- то ця гнида не працює на росію?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:50
unicdima
"Всі слабкі люди які підуть в армію будуть вбиті"- то ця гнида не працює на росію?
Разом з тією, яка це приносить
Я саме це спитав сьогодні у модератора. Чекаємо на відповідь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 01 тра, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:53
unicdima написав: flyman написав:
з 19 хв.: слабакам хана
ухилився - альфач, ні - на шашлики
Вже не перший раз тут бачу відео з цим гавнюком, парить конкретну пропаганду, завуальовано проросійську.
Виявляється студенти араби і всяка комуняцька наволоч то толерантні люди
"Всі слабкі люди які підуть в армію будуть вбиті"- то ця гнида не працює на росію?
он из большого пула шарийо'нутых блогеров.
кто платит - тем и оттанцовывают с проглотом. Да, явно чаще всего платит русня, очевидно же
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Додано: Сер 01 тра, 2024 23:56
Hotab написав:unicdima
"Всі слабкі люди які підуть в армію будуть вбиті"- то ця гнида не працює на росію?
Разом з тією, яка це приносить
Я саме це спитав сьогодні у модератора. Чекаємо на відповідь.
Від Фейклеса?
він сам їх кришує.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 00:04
unicdima написав: Hotab написав:unicdima
"Всі слабкі люди які підуть в армію будуть вбиті"- то ця гнида не працює на росію?
Разом з тією, яка це приносить
Я саме це спитав сьогодні у модератора. Чекаємо на відповідь.
Від Фейклеса?
він сам їх кришує.
интриги и конфликты между участниками форума способствуют повышению активности просмотров
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Додано: Чет 02 тра, 2024 00:11
Тут по "патріоту" Бутусову цікава інфа намалювалася, в Юрка новий спонсор, такий собі Артур Гранц, відомий контрабандист, тісно пов'язаний з російськими бізнесменами і спецслужбами. Раніше у Бутусова вже був подібний спонсор, теж контрабандист зав'язаний на росію - Куршутов.
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