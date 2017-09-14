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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7952795379547955
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 00:23


Снаряд Excalibur в Україні: ефективність зброї різко впала з 70 до 6%


Ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного застосування в Україні, коли зброю вперше почали експлуатувати.

На початку Excalibur демонстрував гарний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ. Про це, з посиланням на старшого наукового співробітника Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту Дена Патта, повідомляє Clash Report.

https://www.unian.ua/weapons/snaryad-ex ... 22545.html
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