Снаряд Excalibur в Україні: ефективність зброї різко впала з 70 до 6%
Ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного застосування в Україні, коли зброю вперше почали експлуатувати.
На початку Excalibur демонстрував гарний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ. Про це, з посиланням на старшого наукового співробітника Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту Дена Патта, повідомляє Clash Report.
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры".
Классик говорил "пролетариату нечего терять", у нас именно этот случай (кстати с первым мая всех кто помнит такой праздник) - власть 30лет строившая дикий капитализм построила по итогу ловушку когда в основной массе людям нечего терять кроме машины Ланос и однушки в говнохруще - соответственно увеличение штрафов ничего кроме понимания что ты или преступник или мертвец не даст, ну какая разница должен ты 20000 или 25000 штрафа при средней зарплате 15000?
Banderlog написав: мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків.
Самокомплектация бригад? Без участи государства? Ну будет вот так
Представники територіального центру комплектування сьогодні затримали двох медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова для уточнення облікових даних.
Як повідомляє телеграм-канал Львівич, працівників онкоцентру забрали по дорозі на роботу.
"Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", — зазначає телеграм-канал, посилаючись на повідомлення від його читачів.
У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили інформацію про доставку вказаних працівників.