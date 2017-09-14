Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе. «По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
ухтышка! и даже Николаев, Харьков, например, всезнайка Илон оставил Украине? Онсцуко даже на карте не смотрел, где все те названия находятся. А если ему покажут фото, на котором "ОДЕССА" в НьюЙорке находится на БрайтонБич. И у всех угнетенных русскоязычных там тоже референдум был не раз.
alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки? Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.
Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України?
Ні. По іншій причині. А ви навмисно постите брехню.
По-перше ТЦК є 178 (навіть більше ніж ви вказали), але їх роти охорони разом з бригадами ТРО входять в Сили ТРО (бригад наче 24+4, по одній на область і 4 додаткові для Київ, Одеса, Харків, Львів) . Це легка піхота по суті. А от ці сили ТРО (бригади підсилені ротами ) воюють на фронті. Скільки там особового складу з цихрот і бригад є в тилу, а не на фронті - невідомо. Такі цифри не озвучуються. Але казати що повнокровні роти охоронять ТЦК - це свідома брехня з відомою метою. Більшість о/с цих рот і бригад пройшла фронт. І по не одному разу.
Тут по "патріоту" Бутусову цікава інфа намалювалася, в Юрка новий спонсор, такий собі Артур Гранц, відомий контрабандист, тісно пов'язаний з російськими бізнесменами і спецслужбами. Раніше у Бутусова вже був подібний спонсор, теж контрабандист зав'язаний на росію - Куршутов.
Снаряд Excalibur в Україні: ефективність зброї різко впала з 70 до 6%
Ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного застосування в Україні, коли зброю вперше почали експлуатувати.
На початку Excalibur демонстрував гарний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ. Про це, з посиланням на старшого наукового співробітника Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту Дена Патта, повідомляє Clash Report.
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры".
Классик говорил "пролетариату нечего терять", у нас именно этот случай (кстати с первым мая всех кто помнит такой праздник) - власть 30лет строившая дикий капитализм построила по итогу ловушку когда в основной массе людям нечего терять кроме машины Ланос и однушки в говнохруще - соответственно увеличение штрафов ничего кроме понимания что ты или преступник или мертвец не даст, ну какая разница должен ты 20000 или 25000 штрафа при средней зарплате 15000?
Banderlog написав: мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків.
Самокомплектация бригад? Без участи государства? Ну будет вот так
Представники територіального центру комплектування сьогодні затримали двох медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова для уточнення облікових даних.
Як повідомляє телеграм-канал Львівич, працівників онкоцентру забрали по дорозі на роботу.
"Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", — зазначає телеграм-канал, посилаючись на повідомлення від його читачів.
У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили інформацію про доставку вказаних працівників.
Ввечері 1 травня Росія вдарила по Одесі: внаслідок обстрілу в місті 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура. В мерії опублікували відео з наслідками удару. ... 1 травня ввечері Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо та відділенню компанії в Одесі.
«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію
Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.
Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу