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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7952795379547955>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:37

  Xenon написав:
Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе.
«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
:mrgreen: ухтышка! и даже Николаев, Харьков, например, всезнайка Илон оставил Украине? Онсцуко даже на карте не смотрел, где все те названия находятся. А если ему покажут фото, на котором "ОДЕССА" в НьюЙорке находится :mrgreen: на БрайтонБич. И у всех угнетенных русскоязычных там тоже референдум был не раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:05

  unicdima написав:
  alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.

Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.

Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України? То й поїхали в посадки? :) Кожні дві неділі наїзжають гастролери з інших областей. Лазять по вулицям і на поліцейських машинах за пішоходами їздять. Лби такі, щось не видно поранених на паличці. Ще за ноги ,,штурмовиків,, не затягують в машини, але с кожним разом щось нове придумують.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:28

alex lem

Не виконали план по відлову майбутніх Героїв України?


Ні. По іншій причині. А ви навмисно постите брехню.

По-перше ТЦК є 178 (навіть більше ніж ви вказали), але їх роти охорони разом з бригадами ТРО входять в Сили ТРО (бригад наче 24+4, по одній на область і 4 додаткові для Київ, Одеса, Харків, Львів) . Це легка піхота по суті.
А от ці сили ТРО (бригади підсилені ротами ) воюють на фронті. Скільки там особового складу з цихрот і бригад є в тилу, а не на фронті - невідомо. Такі цифри не озвучуються. Але казати що повнокровні роти охоронять ТЦК - це свідома брехня з відомою метою. Більшість о/с цих рот і бригад пройшла фронт. І по не одному разу.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 00:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут по "патріоту" Бутусову цікава інфа намалювалася, в Юрка новий спонсор, такий собі Артур Гранц, відомий контрабандист, тісно пов'язаний з російськими бізнесменами і спецслужбами. Раніше у Бутусова вже був подібний спонсор, теж контрабандист зав'язаний на росію - Куршутов.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 00:23


Снаряд Excalibur в Україні: ефективність зброї різко впала з 70 до 6%


Ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного застосування в Україні, коли зброю вперше почали експлуатувати.

На початку Excalibur демонстрував гарний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ. Про це, з посиланням на старшого наукового співробітника Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту Дена Патта, повідомляє Clash Report.

https://www.unian.ua/weapons/snaryad-ex ... 22545.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:46

  Banderlog написав: мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків.


Самокомплектация бригад? Без участи государства? Ну будет вот так

Представники територіального центру комплектування сьогодні затримали двох медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова для уточнення облікових даних.

Як повідомляє телеграм-канал Львівич, працівників онкоцентру забрали по дорозі на роботу.

"Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", — зазначає телеграм-канал, посилаючись на повідомлення від його читачів.

У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили інформацію про доставку вказаних працівників.


https://www.unian.ua/society/u-lvovi-vi ... 21906.html
katso
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракетний удар по Одесі: постраждало 14 людей, пошкоджена цивільна інфраструктура – відео
Ввечері 1 травня Росія вдарила по Одесі: внаслідок обстрілу в місті 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура. В мерії опублікували відео з наслідками удару.
...
1 травня ввечері Нова пошта підтвердила, що російські окупаційні війська вдарили балістичними ракетами по сортувальному депо та відділенню компанії в Одесі.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 07:17

«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію

Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.

Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу

https://hromadske.radio/podcasts/na-pul ... u-v-armiiu
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:38

  Hotab написав:pesikot
Да, під Черніговом таких випадків було дуже багато.
Як і загалом по області, де йшли їх шляхи постачання з півночі.

Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію


По типу у кого не було нічого в Україні, вони прямо успішні стануть в Європі. Угу..


може в когось тут "нічого" бо все там, і працюють вимушено дистанційно тут.
Уявіть в купи людей цілі бізнеси "там" що керуються віддалено "звідси".

А навіть якщо говорити й про неуспішних гречкосіїв то цікаво що ж вони виберуть: окоп чи роботу на автозаводах чехії.

Моя думка що волати до совісті чи відчуття обовязку чи намагатись прострілювати коліна це безперспективний шлях
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже вроде можно. Правда последний кто произнёс вслух, признан непридатним и сослан послом.
К большому сожалению, Украина не решит проблему войны военным путём.
Возможно, только оборону на какое-то время.
Нужны другие механизмы.
Например реальные реформы. Например упразднение налогов. Тогда инвесторы со всего мира сами припрут сюда лучшее в мире оружие для защиты (условно ясен пень)
Нужны глобальные реформы судебной системы, вместе с ликвидацией налогов и ввода, например, налога 5%

Год читаю только о мясе. Что это дало? Что это даст? Вам пора на свалку истории, на пенсию. Вы все несёте анахронизм
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