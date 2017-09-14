Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію
Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.
Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
mephala написав:в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.
Розуміння бійця і влади , як земля і небо. "Украина может начать переговоры с РФ после конференции в Швейцарии, — Кулеба
По его словам (https://foreignpolicy.com/2024/05/01/ku ... rican-aid/), на июньской конференции в Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией. «В конце концов, нельзя закончить войну без участия обеих сторон», — подытожил глава МИД."