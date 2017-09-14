Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію
Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.
Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
mephala написав:в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.
Розуміння бійця і влади , як земля і небо. "Украина может начать переговоры с РФ после конференции в Швейцарии, — Кулеба
По его словам (https://foreignpolicy.com/2024/05/01/ku ... rican-aid/), на июньской конференции в Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией. «В конце концов, нельзя закончить войну без участия обеих сторон», — подытожил глава МИД."
Goodman написав:Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией.
Судячи з того, що підхід буде до "українського конфлікту" а не до "війни росії проти України", щось виникають певні побоювання Хіба що чітко заявлять, що мають намір побороти расію, а не "підтримувати Україну скільки потрібно". Тоді так, якись переговори будкть а не Ялта 2.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 02 тра, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію
Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.
Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу
Бо всі ухилянти це сцикливі дебіли. Вони придумають тисячу причин і відмазок, щоб не йти в армію і до цього привела толерантність влади. Або воюєм, або не воюєм. Вчора говорив з двома такими, вони реально думають, що якщо прийдуть русскіє то для них нічого не зміниться.
Это вам запоминается только «о мясе», потому что эта тема вызывает у вас страх до состояния ватных ног. А говорят о многих проблемах. И решают многие проблемы. Но ни одно оружие не работают без «мяса». И еще .. Панический страх и глубокое убеждение , что в случае чего его непременно ждет именно штурмовики, именно собственноручно отрытый окоп и тд. Но это лживые манипуляции оправдывающие собственные страхи. Каждая в/ч (включая с силами ТРО ) имею свои если не сайты, так страницы в Мордокниге, или группы в телеге. Есть вся инфа по вакансиям, контакты для связи и т.д. Выбрать должность (от дронщика до повара) нет никакой проблемы. Проблема лишь одна: большинство присутствующих не желают в принципе делать ничего. Вообще никуда идти. А не штурмовиков боятся. Но пассивно ожидая отлова и принуждения они дождутся тмннно штурмовиков.
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.