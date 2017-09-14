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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7953795479557956>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:46

  Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію

Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.

Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу

https://hromadske.radio/podcasts/na-pul ... u-v-armiiu


в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:55

  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

[/quote]
Треба виродків з ДБР відправити на фронт, щоб вони подивилися на якому металоломі їздить армія. Їх самих треба судити по ст.114-1.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:55

  mephala написав:
  Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію

Думаю, людям не вистачає розуміння війни. .
https://hromadske.radio/podcasts/na-pul ... u-v-armiiu


в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.

Авжеж, тому війна йде вже третій рік, а не "за три дні".
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.

Розуміння бійця і влади , як земля і небо.
"Украина может начать переговоры с РФ после конференции в Швейцарии, — Кулеба

По его словам (https://foreignpolicy.com/2024/05/01/ku ... rican-aid/), на июньской конференции в Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией.
«В конце концов, нельзя закончить войну без участия обеих сторон», — подытожил глава МИД."
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией.
Судячи з того, що підхід буде до "українського конфлікту" а не до "війни росії проти України", щось виникають певні побоювання
Хіба що чітко заявлять, що мають намір побороти расію, а не "підтримувати Україну скільки потрібно". Тоді так, якись переговори будкть а не Ялта 2.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 02 тра, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:06

  Ukrainian написав:«Людям не вистачає розуміння війни» — боєць 47 ОМБр про проблему рекрутингу в армію

Думаю, людям не вистачає розуміння війни. Одна людина мені казала, що купила собі автомат і буду вдома оборонятися. Але ця людина зовсім нічого не розуміє про війну.

Вести партизанську війну проти такого потужного противника не вийде. Учасники бойових дій розуміють, що цю проблему треба вирішувати на полі бою, а не чекаючи вдома. Тобто треба вже зараз рішуче виходити й робити свою роботу

https://hromadske.radio/podcasts/na-pul ... u-v-armiiu

Бо всі ухилянти це сцикливі дебіли. Вони придумають тисячу причин і відмазок, щоб не йти в армію і до цього привела толерантність влади.
Або воюєм, або не воюєм.
Вчора говорив з двома такими, вони реально думають, що якщо прийдуть русскіє то для них нічого не зміниться.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:11

Бетон


Год читаю только о мясе

Это вам запоминается только «о мясе», потому что эта тема вызывает у вас страх до состояния ватных ног. А говорят о многих проблемах. И решают многие проблемы. Но ни одно оружие не работают без «мяса».
И еще .. Панический страх и глубокое убеждение , что в случае чего его непременно ждет именно штурмовики, именно собственноручно отрытый окоп и тд. Но это лживые манипуляции оправдывающие собственные страхи. Каждая в/ч (включая с силами ТРО ) имею свои если не сайты, так страницы в Мордокниге, или группы в телеге. Есть вся инфа по вакансиям, контакты для связи и т.д. Выбрать должность (от дронщика до повара) нет никакой проблемы. Проблема лишь одна: большинство присутствующих не желают в принципе делать ничего. Вообще никуда идти. А не штурмовиков боятся. Но пассивно ожидая отлова и принуждения они дождутся тмннно штурмовиков.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:18

  unicdima написав:
  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/


  unicdima написав:Треба виродків з ДБР відправити на фронт, щоб вони подивилися на якому металоломі їздить армія. Їх самих треба судити по ст.114-1.

Тоб то по вашому можна грабувати під гаслом- всё для фронта!!! ?

п.с.А для поліціянтів є , в Дніпрі на металобрухті ніхто не їздить а ось і новенькі https://t.me/hyevuy_dnepr/69863
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:А для поліціянтів є , в Дніпрі на металобрухті ніхто не їздить

То таке , а от коли вже почнуть "воронки" передавати , та 37 рік реанімувати,
то вже тре буде щосьтадесь думати.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:25

  Vadim_ написав:Тоб то по вашому можна грабувати під гаслом- всё для фронта!!! ?

п.с.А для поліціянтів є , в Дніпрі на металобрухті ніхто не їздить а ось і новенькі https://t.me/hyevuy_dnepr/69863

Ніякого грабежу там нема, стаття яку йому інкримінують інша.
unicdima
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