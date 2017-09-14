mephala написав:

він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус

У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”"...Так, у березні 2022 рокузагальною вартістю майже 11 мільйонів гривень....У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.