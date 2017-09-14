Vadim_
19 травня нас всіх розсудить
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Vadim_
19 травня нас всіх розсудить
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:53
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇
Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні
Як ставитеся до такої підтримки з боку держави? На вашу думку, що ще можна було б запропонувати ветеранам?
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 02 тра, 2024 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.
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