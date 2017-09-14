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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7953795479557956
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_
19 травня нас всіх розсудить
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:53

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Які пільги можуть отримати ветерани при працевлаштуванні

Як ставитеся до такої підтримки з боку держави? На вашу думку, що ще можна було б запропонувати ветеранам?
Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій

Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.
Бетон
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