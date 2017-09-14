mephala написав:в першу чергу відсутнє розуміння війни у влади.
Розуміння бійця і влади , як земля і небо. "Украина может начать переговоры с РФ после конференции в Швейцарии, — Кулеба
По его словам (https://foreignpolicy.com/2024/05/01/ku ... rican-aid/), на июньской конференции в Швейцарии будет создана коалиция стран с общими принципами и подходами к украинскому конфликту, после чего можно будет начинать переговоры с Россией. «В конце концов, нельзя закончить войну без участия обеих сторон», — подытожил глава МИД."
очередные переговоры ради переговоров
сколько уже было этих саммитов с глобальным Югом, Востоком, G7, ; назначались спецпредставители по урегулированию на самых высоких уровнях (от Китая) и тп. чтото помогло?
кацапы заднюю не дадут (не военным путем); Китай мог-бы поспособствовать, НО он явно этого не хочет и фактически на стороне раши. так что это или будет договорняк на условиях раши , или пустой звук в лужу очередной
fler написав:Авжеж, тому війна йде вже третій рік, а не "за три дні".
закон про мобілізацію після двух років війни. кзот до цих пір мирного часу. купа людей яким пофік що йде війна бо воювати будуть толі всі толі не всі. зашквар за зашкваром з елітою та посадовцями яким просто пальчиком грозять. точно у влади є розуміння що йде боротьба за виживання а не просто якось розсосеться само?
Ніякого грабежу там нема, стаття яку йому інкримінують інша.
Если случайно будешь в Днепре то маякни как то, вечером только, покажу много мест где "ухулянты с банками как 3л банка"(звонильщики и коллекторы) паркуют свои свеженькие СУВы и джипы. Правда без отделения отбитых с минимум 3мя ПКТ и лучше ДШК визит к ним будет не сильно продуктивный
mephala написав:закон про мобілізацію після двух років війни. кзот до цих пір мирного часу. купа людей яким пофік що йде війна бо воювати будуть толі всі толі не всі.
погоджуюсь, у влади нема жодного розуміння, що йде війна на виживання. І у влади і у населення воно було, коли русня стояла під Києвом. А тепер навіть флер дозволяє собі вживати дієслова типу "хапають" по відношенню до військовослужбовців ТЦК.
Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості. ㅤ
Схоже влада опять дає в зад. Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими. І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі. Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?
Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості. ㅤ
Схоже влада опять дає в зад. Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими. І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі. Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?
Реальних вироків стає більше. Щоб не шокувати суспільство, це просто сховають, як курс долара на табло. Курсу долара абсолютно байдуже від цього.