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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7954795579567957
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:51

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій

Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.

Схоже влада опять дає в зад.
Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими.
І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі.
Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?


ІМХО не хотять на весь світ показувать до чого докерувалися.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54

‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба

За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».

«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.

vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:07

  vitaliiangel написав:
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба

За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».

«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.



Не читач.
Було на попередній сторінці. Goodman писав.
alibob
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:11

Коли їх винесуть на штиках?

Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
В этом году Украина выделила почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов) на строительство обширной фортификационной сети...
Готовность России окупилась во время неудавшегося контрнаступления Киева прошлым летом: наступление Украины в Запорожской области было замедлено обширными укреплениями Москвы...
Но Украина не спешила следовать этому примеру...
Он ожидал блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций, но обнаружил ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.


Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:21

  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.


Може, не будуть публікувати рішення, де вдалося уникнути мобілізації? Так би мовити, щоб не подавати приклад і не надавати інструкцію?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:29

  whois2010 написав:Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?


По моєму, чи Бутусов чи Якименко розповідали у своєму якомусь відео. Тоді ще Зе давав інтервю на тій лінії. Сидів біля бетонної коробки.
Окопи/траншеї глибиною 1,3 метра, а бліндажі (бетонні коробки - такі як у Бєлгороді на зупинках поставили для укриття від уламків) поставлені тупо на землю, не вкопані. Тобто прекрасні цілі (в полі) для стрільби з танку. Тобто в чистому полі стоїть бетонна коробка, яка витримує тільки приліт уламків. Ну і т.п.
Hennady
 
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  #<1 ... 7954795579567957
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