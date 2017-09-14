Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості. ㅤ
Схоже влада опять дає в зад. Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими. І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі. Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?
ІМХО не хотять на весь світ показувать до чого докерувалися.
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба
За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».
«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба
За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».
«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.
Не читач. Було на попередній сторінці. Goodman писав.
Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.
Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.
Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.
Може, не будуть публікувати рішення, де вдалося уникнути мобілізації? Так би мовити, щоб не подавати приклад і не надавати інструкцію?
whois2010 написав:Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
По моєму, чи Бутусов чи Якименко розповідали у своєму якомусь відео. Тоді ще Зе давав інтервю на тій лінії. Сидів біля бетонної коробки. Окопи/траншеї глибиною 1,3 метра, а бліндажі (бетонні коробки - такі як у Бєлгороді на зупинках поставили для укриття від уламків) поставлені тупо на землю, не вкопані. Тобто прекрасні цілі (в полі) для стрільби з танку. Тобто в чистому полі стоїть бетонна коробка, яка витримує тільки приліт уламків. Ну і т.п.