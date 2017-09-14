Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості. ㅤ
Схоже влада опять дає в зад. Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими. І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі. Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?
ІМХО не хотять на весь світ показувать до чого докерувалися.
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба
За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».
«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба
За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».
«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.
Не читач. Було на попередній сторінці. Goodman писав.
Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.
Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.
Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.
Може, не будуть публікувати рішення, де вдалося уникнути мобілізації? Так би мовити, щоб не подавати приклад і не надавати інструкцію?
whois2010 написав:Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
По моєму, чи Бутусов чи Якименко розповідали у своєму якомусь відео. Тоді ще Зе давав інтервю на тій лінії. Сидів біля бетонної коробки. Окопи/траншеї глибиною 1,3 метра, а бліндажі (бетонні коробки - такі як у Бєлгороді на зупинках поставили для укриття від уламків) поставлені тупо на землю, не вкопані. Тобто прекрасні цілі (в полі) для стрільби з танку. Тобто в чистому полі стоїть бетонна коробка, яка витримує тільки приліт уламків. Ну і т.п.
🍁 Макрон назвав дві умови для відправлення французьких військових до України: прорив РФ на фронті та запит Києва.
"Якби росіяни прорвалися через лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам за законом довелося б поставити собі це питання", - заявив президент Франції в інтерв'ю The Economist.
Він нагадав, що Париж вже відправляв військових до інших країн, зокрема нещодавно до Африки для боротьби з тероризмом.
Макрон каже, що інші країни Заходу не повинні відкидати цей варіант "апріорі", оскільки влітку 2022 року вони виключили відправлення танків, далекобійних ракет та авіації, але зараз все це поставляється Україні.
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба
За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. «Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... », - сказав глава українського МЗС.
Це слушна думка, яка свідчить про розуміння владою того, що відбувається. Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.