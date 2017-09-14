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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7955795679577958>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:51

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій

Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.

Схоже влада опять дає в зад.
Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими.
І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі.
Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?


ІМХО не хотять на весь світ показувать до чого докерувалися.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:54

‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба

За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».

«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.

vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:07

  vitaliiangel написав:
‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба

За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського. Він заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з росією».

«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін», - сказав глава українського МЗС.



Не читач.
Було на попередній сторінці. Goodman писав.
alibob
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:11

Коли їх винесуть на штиках?

Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
В этом году Украина выделила почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов) на строительство обширной фортификационной сети...
Готовность России окупилась во время неудавшегося контрнаступления Киева прошлым летом: наступление Украины в Запорожской области было замедлено обширными укреплениями Москвы...
Но Украина не спешила следовать этому примеру...
Он ожидал блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций, но обнаружил ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.


Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:21

  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.


Може, не будуть публікувати рішення, де вдалося уникнути мобілізації? Так би мовити, щоб не подавати приклад і не надавати інструкцію?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:29

  whois2010 написав:Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки, дошки, екскаватори-трактори, теж Байден затримує?


По моєму, чи Бутусов чи Якименко розповідали у своєму якомусь відео. Тоді ще Зе давав інтервю на тій лінії. Сидів біля бетонної коробки.
Окопи/траншеї глибиною 1,3 метра, а бліндажі (бетонні коробки - такі як у Бєлгороді на зупинках поставили для укриття від уламків) поставлені тупо на землю, не вкопані. Тобто прекрасні цілі (в полі) для стрільби з танку. Тобто в чистому полі стоїть бетонна коробка, яка витримує тільки приліт уламків. Ну і т.п.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:43

  whois2010 написав:Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, екскаватори..., теж Байден затримує?

Бетон на форумі сидить і нікуди не збирається (хіба шо за кордон). :wink:
Інші тиловики теж не поспішають. Укріплення самі себе не зроблять.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:46

🍁 Макрон назвав дві умови для відправлення французьких військових до України: прорив РФ на фронті та запит Києва.

"Якби росіяни прорвалися через лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам за законом довелося б поставити собі це питання", - заявив президент Франції в інтерв'ю The Economist.

Він нагадав, що Париж вже відправляв військових до інших країн, зокрема нещодавно до Африки для боротьби з тероризмом.

Макрон каже, що інші країни Заходу не повинні відкидати цей варіант "апріорі", оскільки влітку 2022 року вони виключили відправлення танків, далекобійних ракет та авіації, але зараз все це поставляється Україні.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:01

‼Україна може розпочати переговори з москвою після конференції у Швейцарії , — Кулеба

За словами дипломата, мета червневої конференції — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу Зеленського.
«Є лише два способи довести росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший — це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які розділяють одні й ті самі принципи та однакові підходи. Після цього росія може бути частиною переговорів... », - сказав глава українського МЗС.

Це слушна думка, яка свідчить про розуміння владою того, що відбувається.
Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:25

  fler написав:Інші тиловики теж не поспішають. Укріплення самі себе не зроблять.

Як же не поспішають? $960 млн. хтось же освоїв? Освоїв. А тепер, дійсно, виходить, що укріплення самі себе мають зробити.
Hennady
 
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