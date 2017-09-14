Бетон написав:Уже вроде можно. Правда последний кто произнёс вслух, признан непридатним и сослан послом. К большому сожалению, Украина не решит проблему войны военным путём. Возможно, только оборону на какое-то время. Нужны другие механизмы. Например реальные реформы. Например упразднение налогов. Тогда инвесторы со всего мира сами припрут сюда лучшее в мире оружие для защиты (условно ясен пень) Нужны глобальные реформы судебной системы, вместе с ликвидацией налогов и ввода, например, налога 5%
Год читаю только о мясе. Что это дало? Что это даст? Вам пора на свалку истории, на пенсию. Вы все несёте анахронизм
Так Балашовым завоняло ...
Военным путём не решить, но оружие пусть припрут ... Налоги упразднить, но 5% ввести ...
fler написав:Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.
Так з першого дня війни всі "за нас", але щось несклалося. Он які "безпекові" угоди підписали . Китай на це подивиться, злякається і погодиться на кордони 91-го, скаже путіну вивести війска? От Макрон вже більш конкретно "допомагає" - якщо фронт посиплеться та Україна попросить може і розглянемо введення війск. Так що навряд щось расія віддасть з того що вже захопила. Недарма всі обяціянки від заходу на "після червня"
fler написав:Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.
У вас противоречия в утверждениях. Интересует формула Ба + Си а не Зе
fler написав:Це слушна думка, яка свідчить про розуміння владою того, що відбувається. Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.
реально вірите що Зеленський щось вирішує нв світових перемовинах і від його красочних промов щось залежить?
Електронний кабінет військовозобов'язаного, за інформацією міністерства оборони, має запрацювати вже 18 травня. Цей інструмент має позбавити українських чоловіків необхідності йти зі стосом документів до ТЦК. Наприкінці квітня - початку травня в Україну повернулося таке явище, як довгі черги чоловіків біля військкоматів (зараз мають назву ТЦК - територіальні центри комплектування). Однак і військові, і цивільні визнають - абсолютна більшість чоловіків у цих чергах прийшли не записатися в армію, а оновити свої облікові дані. Ця процедура, згідно з новим законодавством, стала обов'язковою, має чіткі часові терміни (оновити дані треба до 18 липня) і передбачає значні штрафи за порушення обліку. Розв'язати проблему з чергами мала б ще одна новація - електронний кабінет військовозобов'язаного. …………….
Але вочевидь, медичний огляд неможливо провести онлайн за допомогою електронного кабінету. При цьому заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголошує, що електронний кабінет дасть можливість "оновити дані онлайн і не порушити вимоги законодавства". Як вирішать цю суперечність, наразі не зрозуміло.