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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7956795779587959>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:38

  Бетон написав:Уже вроде можно. Правда последний кто произнёс вслух, признан непридатним и сослан послом.
К большому сожалению, Украина не решит проблему войны военным путём.
Возможно, только оборону на какое-то время.
Нужны другие механизмы.
Например реальные реформы. Например упразднение налогов. Тогда инвесторы со всего мира сами припрут сюда лучшее в мире оружие для защиты (условно ясен пень)
Нужны глобальные реформы судебной системы, вместе с ликвидацией налогов и ввода, например, налога 5%

Год читаю только о мясе. Что это дало? Что это даст? Вам пора на свалку истории, на пенсию. Вы все несёте анахронизм

Так Балашовым завоняло ...

Военным путём не решить, но оружие пусть припрут ...
Налоги упразднить, но 5% ввести ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.
Так з першого дня війни всі "за нас", але щось несклалося. Он які "безпекові" угоди підписали :) . Китай на це подивиться, злякається і погодиться на кордони 91-го, скаже путіну вивести війска? От Макрон вже більш конкретно "допомагає" - якщо фронт посиплеться та Україна попросить може і розглянемо введення війск. Так що навряд щось расія віддасть з того що вже захопила. Недарма всі обяціянки від заходу на "після червня"
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.

У вас противоречия в утверждениях.
Интересует формула Ба + Си а не Зе
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:00

  fler написав:Це слушна думка, яка свідчить про розуміння владою того, що відбувається.
Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.

реально вірите що Зеленський щось вирішує нв світових перемовинах і від його красочних промов щось залежить? 8)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кабінет ухилянта скоро:
Електронний кабінет військовозобов'язаного, за інформацією міністерства оборони, має запрацювати вже 18 травня. Цей інструмент має позбавити українських чоловіків необхідності йти зі стосом документів до ТЦК.
Наприкінці квітня - початку травня в Україну повернулося таке явище, як довгі черги чоловіків біля військкоматів (зараз мають назву ТЦК - територіальні центри комплектування).
Однак і військові, і цивільні визнають - абсолютна більшість чоловіків у цих чергах прийшли не записатися в армію, а оновити свої облікові дані. Ця процедура, згідно з новим законодавством, стала обов'язковою, має чіткі часові терміни (оновити дані треба до 18 липня) і передбачає значні штрафи за порушення обліку.
Розв'язати проблему з чергами мала б ще одна новація - електронний кабінет військовозобов'язаного.
…………….

Але вочевидь, медичний огляд неможливо провести онлайн за допомогою електронного кабінету.
При цьому заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголошує, що електронний кабінет дасть можливість "оновити дані онлайн і не порушити вимоги законодавства".
Як вирішать цю суперечність, наразі не зрозуміло.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... PvljOvzE00
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:31

  Hotab написав:большинство присутствующих не желают в принципе делать ничего. Вообще никуда идти.
Погоджуюсь
Тим більше що НАВІТЬ ЗАРАЗ існують десятки способів як і допомогти ЗСУ і обійти свій страх відносно легально
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь

І вовки ситі і вівці цілі...
От тільки знову почнеться - а бідним що робити....

ПС
я з жахом уявляю картину
2022 рік, ВСІ багаті пішли воювати - бідні ставши ще біднішими(багаті воюють-їх бізнеси деградують під керівництвом бідних) - і от бідні починають волати
АГА , БАГАТІ на війні гроші по 100 000 отримують..а нас не беруть а нам їсти вже нічого...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь


стоп-стоп, що за махінації?
тобто потрібно знайти якогось неадеквата який буде працювати замість мене по-чорному, але бронь буде у мене? А потім його запакують в буса по дорозі на "заброньовану роботу"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:38

  Banderlog написав:Схоже влада опять дає в зад.
Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими.
І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі.
Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?

Щоб боялися ухилятися навпаки потрібен розголос про реальні вироки.
Мабуть і тут будуть ділити на сорти.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:44

  Hennady написав:
  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій
Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.


Може, не будуть публікувати рішення, де вдалося уникнути мобілізації? Так би мовити, щоб не подавати приклад і не надавати інструкцію?
не в інструкції діло а в її відсутності. Це для того щоб не можно було спитати чого ухилянта не посадили як положено по закону. Тепер буде в не тільки все по закону бо уход за больною тьощою а й все законно бо так суд вирішив а як вирішив і чому вирішив це секрет.) Побачим.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:52

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Погоджуюсь
Тим більше що НАВІТЬ ЗАРАЗ існують десятки способів як і допомогти ЗСУ і обійти свій страх відносно легально
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь

І вовки ситі і вівці цілі...
От тільки знову почнеться - а бідним що робити....

ПС
я з жахом уявляю картину
2022 рік, ВСІ багаті пішли воювати - бідні ставши ще біднішими(багаті воюють-їх бізнеси деградують під керівництвом бідних) - і от бідні починають волати
АГА , БАГАТІ на війні гроші по 100 000 отримують..а нас не беруть а нам їсти вже нічого...
стоп-стоп, що за махінації?
тобто потрібно знайти якогось неадеквата який буде працювати замість мене по-чорному, але бронь буде у мене? А потім його запакують в буса по дорозі на "заброньовану роботу"
Застав дурня Богу молитись - він і голову собі розіб'є....
1 Береш маму+жінку+тата - і відправляєш на завод по випуску дронів ( вони втрьох випустять більше дронів ніж ти один-якщо бояться тебе на фронт відпустити)
2 На роботу оформляєш себе ( можеш навіть в Львів , треба в комунальну службу працівників , дають бронь..але я все таки за те щоб на завод по виробництву дронів
3 Ти отримуєш бронь і йдеш заробляти гроші для тата+мами+жінки щоб вони дрони паяли.
Завод отримує трьох безплатних працівників замість одного платного

То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...

Тому
не пробуй бути святішим папи римського
Не можеш воювати - допомагай в тилу
А спосіб як ти це можеш більш менш легально зробити - я тобі описав
budivelnik
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