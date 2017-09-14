|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:01
budivelnik написав:
То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...
проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.
у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:07
Letusrock написав: budivelnik написав:
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь
стоп-стоп, що за махінації?
тобто потрібно знайти якогось неадеквата який буде працювати замість мене по-чорному, але бронь буде у мене? А потім його запакують в буса по дорозі на "заброньовану роботу"
в сша під час громадянської війни була чесніша схема-лотерея. А потім той хто виграв , но не хотів служити робив аукціон і купляв замість себе вояка)
Мобілізація не завжди була тотальною а війна священною. Робим лотерею а потім багаті куплять замість себе тушку бідного. А бо бідний упросить замість себе йти рідних близьких. Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:10
Banderlog написав:
Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:
Стали музиченьки чардаш грати,
Стали ми ся сльози з очей ляти.
Ніхто не заплаче, ні отец, ні матка,
Лем за мном заплачут три дівчатка.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1307
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:11
Letusrock написав: budivelnik написав:
Застав дурня Богу молитись - він і голову собі розіб'є....
budivelnik написав:
Погоджуюсь
Тим більше що НАВІТЬ ЗАРАЗ існують десятки способів як і допомогти ЗСУ і обійти свій страх відносно легально
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь
І вовки ситі і вівці цілі...
От тільки знову почнеться - а бідним що робити....
ПС
я з жахом уявляю картину2022 рік, ВСІ багаті пішли воювати - бідні ставши ще біднішими(багаті воюють-їх бізнеси деградують під керівництвом бідних) - і от бідні починають волати
АГА , БАГАТІ на війні гроші по 100 000 отримують..а нас не беруть а нам їсти вже нічого...
1 Береш маму+жінку+тата - і відправляєш на завод по випуску дронів ( вони втрьох випустять більше дронів ніж ти один-якщо бояться тебе на фронт відпустити)
2 На роботу оформляєш себе ( можеш навіть в Львів , треба в комунальну службу працівників , дають бронь..але я все таки за те щоб на завод по виробництву дронів
3 Ти отримуєш бронь і йдеш заробляти гроші для тата+мами+жінки щоб вони дрони паяли.
Завод отримує трьох безплатних працівників замість одного платного
То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...
Тому
не пробуй бути святішим папи римського
Не можеш воювати - допомагай в тилу
А спосіб як ти це можеш більш менш легально зробити - я тобі описав
проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.
у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
На відміну від теоретиків які про.рали своє життя в пошуках ідеально правильних рішень
Я практик і живу в неідеальному світі.
Тому звик питання вирішувати а не чекати поки ЗА МЕНЕ хтось вирішить ДЛЯ МЕНЕ....
При чому
І в тих випадках коли Законодавство допомагає
і в тих випадках коли воно Заважає.
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
Але навіть якщо закон написаний по дебільному
...
То це не знімає наявність ворога на кордонах...
А раз ворог є - то треба приймати рішення з допомогою яких зявиться ШАНС ворога перемогти...
А можна діяти як ти -сів на пяту точку і критикуєш ВСІ рішення і закони...
І хто від такої поведінки виграє?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27443
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 тра, 2024 17:27
TUR написав: fler написав:
Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова"
боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай
, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе
, що і робить наша влада.
У вас противоречия в утверждениях.
Интересует формула Ба + Си а не Зе
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4913
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|28532
|
|
|1493
|189696
|
|
|6076
|624387
|
|