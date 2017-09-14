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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7956795779587959
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...


проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.

у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:07

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь


стоп-стоп, що за махінації?
тобто потрібно знайти якогось неадеквата який буде працювати замість мене по-чорному, але бронь буде у мене? А потім його запакують в буса по дорозі на "заброньовану роботу"
в сша під час громадянської війни була чесніша схема-лотерея. А потім той хто виграв , но не хотів служити робив аукціон і купляв замість себе вояка)
Мобілізація не завжди була тотальною а війна священною. Робим лотерею а потім багаті куплять замість себе тушку бідного. А бо бідний упросить замість себе йти рідних близьких. Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
"Неню ж ти мій, неню, вчинь ми таку волю –
Йди за мене служить на ту войну".
)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Буде як в пісні.
"Кедь ми прийшла карта нароковац,
Став я свого неня дошіковац:


Стали музиченьки чардаш грати,
Стали ми ся сльози з очей ляти.
Ніхто не заплаче, ні отец, ні матка,
Лем за мном заплачут три дівчатка.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:11

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Погоджуюсь
Тим більше що НАВІТЬ ЗАРАЗ існують десятки способів як і допомогти ЗСУ і обійти свій страх відносно легально
Наприклад такий
а - знаходиш людину яка ЗА тебе погодиться працювати на підприємстві яке має право надавати бронь
б - оплачуєш цій людині як зарплату так і податки з зарплати ( десь в межах 35000)
в - підприємство отримує повноцінного працівника і має на ньому економію в 35000- тобі виписує бронь

І вовки ситі і вівці цілі...
От тільки знову почнеться - а бідним що робити....

ПС
я з жахом уявляю картину
2022 рік, ВСІ багаті пішли воювати - бідні ставши ще біднішими(багаті воюють-їх бізнеси деградують під керівництвом бідних) - і от бідні починають волати
АГА , БАГАТІ на війні гроші по 100 000 отримують..а нас не беруть а нам їсти вже нічого...
Застав дурня Богу молитись - він і голову собі розіб'є....
1 Береш маму+жінку+тата - і відправляєш на завод по випуску дронів ( вони втрьох випустять більше дронів ніж ти один-якщо бояться тебе на фронт відпустити)
2 На роботу оформляєш себе ( можеш навіть в Львів , треба в комунальну службу працівників , дають бронь..але я все таки за те щоб на завод по виробництву дронів
3 Ти отримуєш бронь і йдеш заробляти гроші для тата+мами+жінки щоб вони дрони паяли.
Завод отримує трьох безплатних працівників замість одного платного

То в чому проблема?
В тому що ти
а - не хочеш сам воювати(боїшся)
б - не хочеш сам працювати на військовому підприємстві
в - хочеш щоб це все робили за тебе...

Тому
не пробуй бути святішим папи римського
Не можеш воювати - допомагай в тилу
А спосіб як ти це можеш більш менш легально зробити - я тобі описав
проблема в тому що хтось видумовує зі стелі і від балди вішає ярлики.

у відповідь на логічне зауваження обовязково ж написати простиню в якій без варіантів має бути слово "дурні" або "ідіоти", а також яке небудь звинувачення, бажано не одне))
На відміну від теоретиків які про.рали своє життя в пошуках ідеально правильних рішень
Я практик і живу в неідеальному світі.
Тому звик питання вирішувати а не чекати поки ЗА МЕНЕ хтось вирішить ДЛЯ МЕНЕ....
При чому
І в тих випадках коли Законодавство допомагає
і в тих випадках коли воно Заважає.

Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...

Але навіть якщо закон написаний по дебільному...
То це не знімає наявність ворога на кордонах...
А раз ворог є - то треба приймати рішення з допомогою яких зявиться ШАНС ворога перемогти...

А можна діяти як ти -сів на пяту точку і критикуєш ВСІ рішення і закони...
І хто від такої поведінки виграє?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:27

  TUR написав:
  fler написав:Якщо б форумні дописувачі поглянули на війну як на перерозподіл геополітичних сил, то можливо до них би дійшло, що Україна потрапила у "жернова" боротьби двох цивілізаційних світів. Рішення про те, коли та чим закінчиться ця війна буде приймати США та Китай, саме вони є наразі лідерами зовнішньополітичної системи. Тому головне завдання зараз - це об'єднати якомога більше країн навколо формули Зе, що і робить наша влада.

У вас противоречия в утверждениях.
Интересует формула Ба + Си а не Зе

Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
fler
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