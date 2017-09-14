Додано: Чет 02 тра, 2024 18:20

Banderlog написав: budivelnik написав:

Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...

Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути... а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах. а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.

Ви можете скільки завгодно повторювати тези телемарафону...і ці тези для вас можуть бути одкровеннями..а я просто знаюПерше - один Хотаб з комплексом за 2 млн грн - в 10 разів більш корисний ніж три Успіхи з Крабом , або 10 Бандерлогів з калашомДруге - Якщо якийсь Бандерлог не розуміє , що в ЗСУ є 1 млн місць , і для ефективного функціонування ЗСУ треба 5 млн Будівельників - то це його гореІ останнєХоч трошки , хоч на рівні 5-го класу - вивчіть логіку з статистикою...Якщо Україна = 40 млн осібА ЗСУ має всього 1 млн місцьТо ВОЮВАТИ зможе ТІЛЬКИ 2,5% від населення УкраїниА раз так-то треба бути повним дебілом , щоб не розумітиНе може існувати Держава в якій живе 1 млн героїв Бандерлогів і 39 млн засранцівЦе хоч зрозуміло..ПСА тепер про ЗСУє 300 000 на нулі і 700 000 - засранців в порівнянні з тими хто на нуліАлецих 700 000 в ЗСУ є все одно кращими ніж 39 млн в тилу...При цьомуВ тилу є 3 млн тих , без кого ЗСУ загнеться і ще 20 млн тих хто робить ВСЕ що може...І все одно є ще 6 млн віталіанів і флайманів, які не те що нічого не роблять - а ще й срач створюють ( і на цих сторінках в тому числі)Томухочете бути генієм і героєм - можете...Але точно не вам судити який МІЙ і МОЇХ синів вклад в перемогу.Може так статись що ви виявитесь засранцемВи до цього готові?