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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:36
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Отже
Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.
Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....
от і виходить
Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ
а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати
Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...
Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?
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budivelnik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:46
fler написав:
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
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UA
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:51
UA написав: fler написав:
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
Незрозуміло, звідки ти це взяв ... до речі, айгунський договір ...
На шо це Китаю ?
Все що там є і так Китай бере нижче собівартості, ассиміляція китайців там висока.
Все і так само впаде в руки, без ревізії
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pesikot
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:00
budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.
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Denik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:11
Denik написав: budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.
Трошки не так
Держбюджет на 2024 рік
Зарплати військовослужбовців - 518,8 млрд грн /12місяців/1млн=43200грн/місяць особа
Середня зарплата по Україні -17442.офіційно працюючих-9 млн з яких бюджетників-3млн.
Отже
6 млн оплачуюють -3 млн бюджетників(1 млн ЗСУ+1 млн вчителі/лікарі+1млн інші силовики/пожежники/чиновники)
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budivelnik
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