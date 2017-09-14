Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39

budivelnik написав: Тепер трошки про пиріжки....

Є ЗСУ =1 млн осіб

Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))

Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)

Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....

Отже

Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.

Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....



от і виходить

Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ

а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати

Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...

Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой? Тепер трошки про пиріжки....Є ЗСУ =1 млн осібЄ близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....ОтжеДля того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....от і виходитьМожна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУа можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написатиЯ дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?

я тупий. І не герой. Но це не страшно. В нас політичні права не міряються розумовими здібностями. )))бандерлог не буде воювати безплатно. Не тому що не можу це собі дозволити. Це діло принципу . Тупо повернусь і піду. Я не комуніст . Даж коли тут отримую 2тисячі доларів вже починаються сумніви нащо воно мені треба.В батьків тієї пенсії на двох менше 300 доларів в місяць. Вони ще там щось і одкладають. І даж сорять дєньгами.))) Памятник собі на цвинтарі за 600 долярів поставили, красівий афігєнний, з фотографіями в повний ріст і датами народження.)))На мою сімю в мене поки трати од 400 до 500. Якось без вашої допомоги і даж з тюрми на пару років мені налічки на батьків і сімю вистачить))) і без гаражного розпродажу. Якщо ж виїду за кордон то й панчоху розвязувати не доведеться. Окрім того, ви не повірите, но багато ніщібродів в Україні взагалі не хотять ні працювати ні служити. Наперекір всім економічним законам)Якось перебиваються і даж умудряються бухати. )Ваша схема була б робоча якби я був голодним псом війни і без кісточки хазяїна здох. Но ні, я маю право бути тупим.)))І таки спитаю, чого сини не в зсу? По закону? Знайшли якісь лазєйки і в новому законі ?) Невже вони влаштувались на завод дронів? Тіки чесно.