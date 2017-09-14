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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:36
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Отже
Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.
Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....
от і виходить
Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ
а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати
Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...
Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?
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budivelnik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:46
fler написав:
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
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UA
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:51
UA написав: fler написав:
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
Незрозуміло, звідки ти це взяв ... до речі, айгунський договір ...
На шо це Китаю ?
Все що там є і так Китай бере нижче собівартості, ассиміляція китайців там висока.
Все і так само впаде в руки, без ревізії
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pesikot
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:00
budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.
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Denik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:11
Denik написав: budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.
Трошки не так
Держбюджет на 2024 рік
Зарплати військовослужбовців - 518,8 млрд грн /12місяців/1млн=43200грн/місяць особа
Середня зарплата по Україні -17442.офіційно працюючих-9 млн з яких бюджетників-3млн.
Отже
6 млн оплачуюють -3 млн бюджетників(1 млн ЗСУ+1 млн вчителі/лікарі+1млн інші силовики/пожежники/чиновники)З моєї точки зору
Той хто в ЗСУ отримує 25000 грн в місяць - нічим не відрізняється від того хто в тилу отримує 15000 грн/місяць
Якщо точніше - в того хто в ЗСУ на 25000 немає ніяких досягнень які б перевершили досягнення того хто в тилу на 15000....але тільки до моменту отримання 25000
Як тільки пішло 40000-50000-150000 - так відразу повага і шана до цієї людини зростає.
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budivelnik
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:31
pesikot написав: UA написав:
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
Незрозуміло, звідки ти це взяв ... до речі, айгунський договір ...
На шо це Китаю ?
Все що там є і так Китай бере нижче собівартості, ассиміляція китайців там висока.
Все і так само впаде в руки, без ревізії
Додам дещо. Китаїзація кацапії дійсно круто прискорилася з 2022 року: китайською мовою вже перекладаються сайти уряду, на керівні посади різного рівня (місцевого, регіонального) поступово просувають "породистих" китайчат, причому є випадки, коли призначають з подачі китайського уряду, юань в рф важливіший за долар.
Поки що Китай є найбільшим постачальником військової зброї для рф, але США та ЄС нещадно тиснуть санкціями і перемовинами на вищому рівні. Тому, вангую, що Китаю доведеться зробити вибір - чи завершувати цю війну, чи поступитися часткою на ринку США та ЄС на користь інших країн.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:33
Denik написав: budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.
Розмір середньої зарплати в Україні за підсумками 2023 року збільшився на 17,3%, до 17 442 грн.
Про це свідчать дані Держстату.
Щоб утримувати одного військового, по мінімуму, то тре (21 000 + 22%ЕСВ) + 4 200 + 500 = 30 320 грн
При середній ЗП, 17 442 * 0.195 = 3401.19
Цивільні, беремо 10 000 000, я округлю, платять = 34 000 000 000 грн
Військовим, 1 000 000, я округлю, потрібно = 30 320 000 000 грн
Начебто, паритет, але це тільки по ЗП
А зброя, а техніка, а пальне до техніки, а ремонт техніки
Тому співвідношення, по budivelnik
'у, 1 військового забезпечують 5 працюючих десь так і є. Ну може 4 працюючих
PS. Якось на заправці бачив, як військовий, зі свого ліміту палива, заправив авто якоїсь знайомої жіночки
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:36
fler написав:
Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?
Надіюсь у Швейцарії запропонують дієву практичну формулу, а не просто зберуться поп...ти та кави попити. Якщо так бояться ескалації та яо Росії, то придумайте щось в невійськовій сфері. Наприклад, я б запропонував встановити для росіян Податок на війну - до того часу, доки вона йде. Можна навіть через Генасамблею ООН протянути. Податок має бути для всіх - державних інституцій, юридичних осіб та громадян, а всі кошти йдуть у фонд відновлення. І всі країни, які проти війни повинні його запровадити. Наприклад, захотів узкій провести час готелі/ полетіти літаком, зняти/купити квартиру - плати 10% податку. Кораблик захотів відпочити у порту - заплати 10% податку. Посольство при оплати комунальних - плати 10%. І т.д. і т.п., придумати можна багато чого, подивився б я на рейтинг х..йла після року такого податку. Просто таким чином світ міг би якось впливати на такі ядерні держави
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39
budivelnik написав:
Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Отже
Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.
Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....
от і виходить
Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ
а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати
Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...
Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?
я тупий. І не герой. Но це не страшно. В нас політичні права не міряються розумовими здібностями. )))
бандерлог не буде воювати безплатно. Не тому що не можу це собі дозволити. Це діло принципу . Тупо повернусь і піду. Я не комуніст . Даж коли тут отримую 2тисячі доларів вже починаються сумніви нащо воно мені треба.
В батьків тієї пенсії на двох менше 300 доларів в місяць. Вони ще там щось і одкладають. І даж сорять дєньгами.))) Памятник собі на цвинтарі за 600 долярів поставили, красівий афігєнний, з фотографіями в повний ріст і датами народження.)))
На мою сімю в мене поки трати од 400 до 500. Якось без вашої допомоги і даж з тюрми на пару років мені налічки на батьків і сімю вистачить))) і без гаражного розпродажу. Якщо ж виїду за кордон то й панчоху розвязувати не доведеться. Окрім того, ви не повірите, но багато ніщібродів в Україні взагалі не хотять ні працювати ні служити. Наперекір всім економічним законам)
Якось перебиваються і даж умудряються бухати. )
Ваша схема була б робоча якби я був голодним псом війни і без кісточки хазяїна здох. Но ні, я маю право бути тупим.)))
І таки спитаю, чого сини не в зсу? По закону? Знайшли якісь лазєйки і в новому законі ?) Невже вони влаштувались на завод дронів? Тіки чесно.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 19:41
fler написав: pesikot написав: UA написав:
тов. сі прагне ревізії Агунського договору
тов. ху не в тій позі щоб його слухали
Незрозуміло, звідки ти це взяв ... до речі, айгунський договір ...
На шо це Китаю ?
Все що там є і так Китай бере нижче собівартості, ассиміляція китайців там висока.
Все і так само впаде в руки, без ревізії
Додам дещо. Китаїзація кацапії дійсно круто прискорилася з 2022 року
: китайською мовою вже перекладаються сайти уряду, на керівні посади різного рівня (місцевого, регіонального) поступово просувають "породистих" китайчат, причому є випадки, коли призначають з подачі китайського уряду, юань в рф важливіший за долар.
Це почалось ще з 2000-х, вже тоді китайці ассимілювались, одружувались, народжували дітей
Ось ті "породисті" і підросли
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