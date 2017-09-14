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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7958795979607961
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:45

  The_Rebel написав:
  fler написав:Формула Ба - це формула Зе. Чи хтось до цих пір не зрозумів?
Формула Сі - це формула пу.
Про формулу Ба + Сі мені нічого не відомо. Вона точно вже існує?

Надіюсь у Швейцарії запропонують дієву практичну формулу, а не просто зберуться поп...ти та кави попити. Якщо так бояться ескалації та яо Росії, то придумайте щось в невійськовій сфері. Наприклад, я б запропонував встановити для росіян Податок на війну - до того часу, доки вона йде. Можна навіть через Генасамблею ООН протянути. Податок має бути для всіх - державних інституцій, юридичних осіб та громадян, а всі кошти йдуть у фонд відновлення. І всі країни, які проти війни повинні його запровадити. Наприклад, захотів узкій провести час готелі/ полетіти літаком, зняти/купити квартиру - плати 10% податку. Кораблик захотів відпочити у порту - заплати 10% податку. Посольство при оплати комунальних - плати 10%. І т.д. і т.п., придумати можна багато чого, подивився б я на рейтинг х..йла після року такого податку. Просто таким чином світ міг би якось впливати на такі ядерні держави

Ідея гарна ... але ... дурнувата ...

І багато россіян їздить по світу ? Ні, сидять вже по своїм Санкт-Мухосранськам
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:54

  Banderlog написав:бандерлог не буде воювати безплатно. Не тому що не можу це собі дозволити. Це діло принципу . Тупо повернусь і піду. Я не комуніст . Даж коли тут отримую 2тисячі доларів вже починаються сумніви нащо воно мені треба.

Тобто, перебуваючі на фінансовому форумі, коли тобі пояснюють, ти так і не зрозумів, звідки в тебе оті 2 тисячі доларів ?

Чудово, продовжуй, тоді ти так само не зрозумієшь, чому ти голий, босий, старий, без нічого, в іншій країні ...

І не треба писати, що у тебе паспорт, що під грушкою ... або тупо не встигнешь, або із-під грушки закінчиться ...

І ти так і не зрозумієшь, як все це працює і чому так сталося
Sad but true
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чого сини не в зсу?

Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:14

Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием — Reuters
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:15

  Василь-Рівне написав:
  Banderlog написав:чого сини не в зсу?

Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там

А ось це ... дуже поширене явище ... коли зелена влада розділяє суспільство ...

Раніше це було, зелені та порохоботи
Зараз, військові та ухилянти

Військовим вживлюють тезу, що тут в тилу ніхто не хоче воювати, всі сидять по кахфе та пьють віски.

Але це не так, багато хто допомагає ЗСУ з власних коштів.
Не пішли в кахфе, а допомогли ЗСУ.
А якщо і пішли, то саме таку суму - на ЗСУ, а то і 2х суму

Про ТЦК я промовчу, тези розділу теж є.
Але і в ТЦК самі активно поширюють ці тези та роблять ганебні, протизаконі дії

За тезу "стріляти по коліну", такого треба звільняти, лишати всіх виплат і викинути на мороз

Висновок, військові на цьому форумі не там шукають ворогів
Вони бачать ворогів в тих, хто їх підтримує

Їм потрібно бачити ворогів в тих, хто їм за вушком чухає
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 тра, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:17

  pesikot написав:
  Banderlog написав:бандерлог не буде воювати безплатно. Не тому що не можу це собі дозволити. Це діло принципу . Тупо повернусь і піду. Я не комуніст . Даж коли тут отримую 2тисячі доларів вже починаються сумніви нащо воно мені треба.

Тобто, перебуваючі на фінансовому форумі, коли тобі пояснюють, ти так і не зрозумів, звідки в тебе оті 2 тисячі доларів ?

Чудово, продовжуй, тоді ти так само не зрозумієшь, чому ти голий, босий, старий, без нічого, в іншій країні ...

І не треба писати, що у тебе паспорт, що під грушкою ... або тупо не встигнешь, або із-під грушки закінчиться ...

І ти так і не зрозумієшь, як все це працює і чому так сталося
Sad but true

не закінчиться в мене. І зара більше Ніж 2. Ще по мєлочі наскубую. ) Буває й 3. Но не кожен місяць. В середньому держава мені платить Твердих 2,5.
Окрім звичайно олінклюзів сосісок глобино, сардельок, йогурту, рибних консєрв і овсянки...
Но я такого не люблю,
я люблю стейки і метаксу)
Тепер про передбачення? Це з якої радості я маю бути голим і босим?) Якщо в мене є горщик з золотом? ) румунський паспорт. а ще родина і друзі і в європі і в сша .
За старого то согласєн, принімається, є таке в планах, но треба ще прожити ще так раз як прожив ,ще 43. а війна цьому не сприяє.)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:29

  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.

Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:31

  Banderlog написав:Тепер про передбачення? Це з якої радості я маю бути голим і босим?) Якщо в мене є горщик з золотом? ) румунський паспорт. а ще родина і друзі і в європі і в сша

Ну то давай туди на ПМЖ, будешь дуже здивований )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:33

115 бригада заперечує свою відповідальність за крах оборони Очеретиного

https://babel.ua/news/106711-115-brigad ... heretinogo

Тактика путіна показує, що він настроєний на подальшу конфронтацію, тому розвідка Сполучених Штатів вважає завершення війни рф проти України найближчим часом малоймовірним.

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє Sky News.

Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

«Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом», - додала Хейнс.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 20:35

  Xenon написав:
Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием — Reuters

В України експортна 300 км версія час передавати 500 км
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  #<1 ... 7958795979607961
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