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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7960796179627963>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:03

  Бетон написав:Верховна Рада планує заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації, військовослужбовців та військового обліку, — нардеп Бабій

Практика щодо мобілізації може стати закритою для громадськості.
можна і про корупцію не публікувати, декларації закрити - за недостовірне декларування є тільки підозри і ціле НАЗК
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:04

  Denik написав:
  budivelnik написав:Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....

Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.

От у мене питання навіщо нам в тилу 700 тис дармоїдів ? На утриманні в 33 тис грн міс ? Мобілізація ротація ? То чого цих 700 тис - 1 млн дармоїдів тримають ? У старі часи навіть курсантів використовували згадайте ГЕРОЇВ КРУТ , а тут 2/3 армії бухає по казармах і вирощує животи, соромились би в день ходити по мирному місту за 1200 км від фронту формі піксель :evil: з такими животами … :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:06

  mephala написав:
  fler написав:Авжеж, тому війна йде вже третій рік, а не "за три дні".


закон про мобілізацію після двух років війни.
кзот до цих пір мирного часу.
купа людей яким пофік що йде війна бо воювати будуть толі всі толі не всі.
зашквар за зашкваром з елітою та посадовцями яким просто пальчиком грозять.
точно у влади є розуміння що йде боротьба за виживання а не просто якось розсосеться само?
про який кзот йде мова ? Людей на роботі намахують по повній - це робити згідно посадовий а це згідно усного розповсюдження,проте прав у робітника немає, досудове врегулювання неможливо, навіть в суді без доказів довести провину роботодавця майже неможливо.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:09

[quote="5720724:whois2010"]Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
В этом году Украина выделила почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов) на строительство обширной фортификационной сети...
Готовность России окупилась во время неудавшегося контрнаступления Киева прошлым летом: наступление Украины в Запорожской области было замедлено обширными укреплениями Москвы...
Но Украина не спешила следовать этому примеру...
Он ожидал блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций, но обнаружил ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.


Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки,
красти гроши легше ніж працювати офіційно і сплачувати податки.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:10

  fler написав:
  whois2010 написав:Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, екскаватори..., теж Байден затримує?

Бетон на форумі сидить і нікуди не збирається (хіба шо за кордон). :wink:
Інші тиловики теж не поспішають. Укріплення самі себе не зроблять.

Що робити коли є ціль , є менеджери і є робітники ?;
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:13

  pesikot написав:
  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.

Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших

Чогось коли отримували рашогаз у європейців, а не у рашкованів напряму, то на інший принцип вказувалось.
Цілком правильно вказувалось.
Абсолютно правильно вказувалось.

Нє ну канєшна приємно комусь відчути себе а-ля князьком, який сплачує своєму війську))
Так ті часи давно минули.
І війську сплачує саме держава.
І гроші (податки) збирає саме вона.
А не бізнесмен сам у себе.

Твої гроші -- це тільки саме твої гроші. А коли ти їх віддав, то вже ні.
Держава ж не твоя, а наша...
Колгосп)))
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:15

  Hotab написав:Бетон


Год читаю только о мясе

Это вам запоминается только «о мясе», потому что эта тема вызывает у вас страх до состояния ватных ног. А говорят о многих проблемах. И решают многие проблемы. Но ни одно оружие не работают без «мяса».
И еще .. Панический страх и глубокое убеждение , что в случае чего его непременно ждет именно штурмовики, именно собственноручно отрытый окоп и тд. Но это лживые манипуляции оправдывающие собственные страхи. Каждая в/ч (включая с силами ТРО ) имею свои если не сайты, так страницы в Мордокниге, или группы в телеге. Есть вся инфа по вакансиям, контакты для связи и т.д. Выбрать должность (от дронщика до повара) нет никакой проблемы.

Ви такі далекі від реального життя на своїх хелікоптерах у африках. Шукати ,,правдиву,, інформацію з фейсбуків військової частини. :shock: В мене інформація від бійця бригади ТРО з яким я не один рік робив. Який рвався у 22-му, можно сказати по блату, через знайомих попав у склад бригади ТРО. Став кулеметником. Як їх технічно на.бали. Замість охорони об'єктів в області, запхали на нуль на бамбас. Як їх товкли, і він загинув під Бахмутом. І не факт що жінка та син гроші отримують за загиблого. Бо його батько давно зник, потрібна відмова його від тих грошей.
11-00 прощання у міському дворці культури.
12-00 відспівування в церкві.
13-00 закопали на Алеї Слави.
Ото і все...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:18

  Denik написав:
  budivelnik написав:Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....

Середня зарплата в ЗСУ в 4 рази вище від середньої тільки в тих 300 тисяч, що сидить в зоні бойових дій.
Купа військовослужбовців в тилу сидять на з/п 21-29 тис. грн. + 4,2 тис. грн на їжу + 500 грн на форму. І Все.

Чим погана така зп ? Більша зп частіше буде лише неофіційно. Рівень безробіття в Україні завеликий, достатньо мати доступ до реєстру ПФУ
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:27

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:
Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием — Reuters

В України експортна 300 км версія час передавати 500 км

Заборона. І це стовб який не порушать.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:28

  alex lem написав:

11-00 прощання у міському дворці культури.
12-00 відспівування в церкві.
13-00 закопали на Алеї Слави.
Ото і все...


Ну а ви всеж таки були в ТЦК ?

..... чи як і раніш щось напишете на ніч ....і сумуєте ....
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  #<1 ... 7960796179627963>
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