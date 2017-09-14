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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7960796179627963
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:29

Якщо хтось не розуміє про що це))

У Верховній раді зареєстрували законопроект про міжнародні оборонні компанії в Україні. Ініціатором виступає народний депутат Сергій Гривко.

"Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання із відбудови населених пунктів, об’єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, - потребуватиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету", – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.
https://www.unian.ua/society/v-ukrajini ... 22596.html
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:30

  The_Rebel написав:Надіюсь у Швейцарії запропонують дієву практичну формулу, а не просто зберуться поп...ти та кави попити.

Ще до саміту в Швейцарії очікую важливі події.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:33

alex lem

попав у склад бригади ТРО. Став кулеметником. Як їх технічно на.бали.


Прокидайтесь. Бригади ТРО (як і ненависні вам роти охорони ТЦК ) давно воюють на фронті. Це не новина, і не треба тут ні ФБ, ні ваші перелякані інсайди. Це доречі саме оті ненависні ЯМІ 250 тис тилових крис (звати їх «СИЛИ ТРО України) . Вони по принципу ротації постійно воюють. Їм легше, їх ротують. Мотокопитні бригади рідше і гірше. Але у бригад ТРО і забезпечені гірше, там взагалі все на волонтерах.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 тра, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:37

  холява написав:
  alex lem написав:

11-00 прощання у міському дворці культури.
12-00 відспівування в церкві.
13-00 закопали на Алеї Слави.
Ото і все...


Ну а ви всеж таки були в ТЦК ?

..... чи як і раніш щось напишете на ніч ....і сумуєте ....

Я вам розповім як у нас зараз працює тцк. На роботі зам начальника розповів. Прислали з іншого підприємства в тцк за бронею працівників. У дворі тцк в палатці пройшли за час усі влк. І не відпустили. Родичі принесли одяг і чудаки поїхали на навчальний центр. Слава Героям. Готуйте наградні листи для ,,дуже,, вмотивованих бійців.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:46

  Hotab написав:alex lem

попав у склад бригади ТРО. Став кулеметником. Як їх технічно на.бали.


Прокидайтесь. Бригади ТРО (як і ненависні вам роти охорони ТЦК ) давно воюють на фронті. Це не новина, і не треба тут ні ФБ, ні ваші перелякані інсайди. Це доречі саме оті ненависні ЯМІ 250 тис тилових крис (звати їх «СИЛИ ТРО України) . Вони по принципу ротації постійно воюють. Їм легше, їх ротують. Мотокопитні бригади рідше і гірше. Але у бригад ТРО і забезпечені гірше, там взагалі все на волонтерах.

А то я не знав? Дрібними частинами прикомандировують до як ви кажете ,,мотокопитних,, бригад. Нема хуже як прикомандировані. Тебе не жалко, ти чужий. В саму дупу лбз відправлять. Виб'ють, нічого, інших пришлють. Броні, артилерії нема.
Ми збирали гроші на корча товаришу хоч на чомусь їм їздить. Біноклі купляли.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 02 тра, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:49

alex lem
ну так це не приховують і «у фейсбучиках», що вони воюють. До чого тут ваші «далекі ви на своїх хелікоптерах». Наче ви знаєте щось прям етаке))))

Загалом це передбачувано. Вони діючі військові ЗСУ. Ясно що будуть воювати.
Суспільство вимагає, Ями аж вищать і ногами тупають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:54

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.


Зверніть також увагу, яке люте людиноненависництво до чинних вояків сховалось у тих числах...
100%-97.5% -- це всього 2.5%
А від 40млн населення -- це 1млн у війську. Десь так як є?

А оті всі решта 39млн, 19 з яких у норм.віці, а 9млн -- ніби ж як чоловіки.
І по замовчування вони вважають, що “не потраплять у ЗСУ”. Тобто так і продовжувати виїздити на горбу отого 1млн. Але водночас ще й хочуть статус нормальних і не ворогів... 🙄
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:55

На уточнення, чи все ж після набуття законом чинності, після 18 травня, громадянин усе одно має йти та оновлювати свої дані, Істомін зазначив: "В ТЦК та СП вже будуть його оновлені військово-облікові дані, тому потреби з’являтися потім в нього вже не буде".

Представник ТЦК нагадав, що в Законі "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних" міститься перелік персональних даних, які мають бути в цьому реєстрі.

"Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто у нього нічого не змінилося, це можуть бути ідентичні у 2022 році оновлені дані, вони актуальні, і відповідно, оновлення вони не потребують", - сказав Істомін і підтвердив, що прийти на оновлення після набуття чинності законом мають лише ті, хто свої дані не оновив, або ті, хто прийшов за повісткою для оновлення.
https://www.unian.ua/society/koli-potri ... 24210.html

Дивна річ.
Все ж таки в новому законі чітко вказано - *Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення
мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання
адміністративних послуг або о електронний кабінет | призовника,
військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному 0 центрі
комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або
знаходження.*
Тобто змінилось чи не змінилось щось, а військовозобов'язаний ПОВИНЕН уточнити через тцк, цнап, кабінет.

Ну і чітко - *з дати початку проведення мобілізації* -- тобто з 24.02.22.
Вже давно пройшло 60 днів...
А кожні три місяці мобілізацію саме продовжують, а не починають.

Щось накуролесили...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:13

  budivelnik написав:Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Отже
Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.
Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....

от і виходить
Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ
а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати
Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...
Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?


Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.

Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.

Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.

Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:14

  yama написав:От у мене питання навіщо нам в тилу 700 тис дармоїдів ? На утриманні в 33 тис грн міс ? Мобілізація ротація ? То чого цих 700 тис - 1 млн дармоїдів тримають ? У старі часи навіть курсантів використовували згадайте ГЕРОЇВ КРУТ , а тут 2/3 армії бухає по казармах і вирощує животи, соромились би в день ходити по мирному місту за 1200 км від фронту формі піксель :evil: з такими животами … :evil:


Это действительно вызывает вопросы особенно в районах, далеких от зоны ведения боевых действий. Но без тыловых частей армия станет небоеспособной за несколько часов.

Меня больше беспокоит другой вопрос. Не знаю как его изложить кратко и быстро. Но попробую.

Говорил с одним человеком из полиции в Харькове. Интересовался его мнением по поводу того, что происходит в приграничных районах, где ведутся интенсивные обстрелы наших сел. Каждый день своей службы он видит смерти в результате бесконечных обстрелов баллистикой, КАБами, РСЗО, минометами, артиллерией. Сталкивается с мародерством, наркоманами и алкоголиками. Вроде бы уже привычный. Но его бесит одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма.

Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против нацистов в Украине, как раньше деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается.

Возможно ВСУ нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния на умы мобилизируемых россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже.
buratinyo
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