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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79617962796379647965>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:46

  Hotab написав:alex lem

попав у склад бригади ТРО. Став кулеметником. Як їх технічно на.бали.


Прокидайтесь. Бригади ТРО (як і ненависні вам роти охорони ТЦК ) давно воюють на фронті. Це не новина, і не треба тут ні ФБ, ні ваші перелякані інсайди. Це доречі саме оті ненависні ЯМІ 250 тис тилових крис (звати їх «СИЛИ ТРО України) . Вони по принципу ротації постійно воюють. Їм легше, їх ротують. Мотокопитні бригади рідше і гірше. Але у бригад ТРО і забезпечені гірше, там взагалі все на волонтерах.

А то я не знав? Дрібними частинами прикомандировують до як ви кажете ,,мотокопитних,, бригад. Нема хуже як прикомандировані. Тебе не жалко, ти чужий. В саму дупу лбз відправлять. Виб'ють, нічого, інших пришлють. Броні, артилерії нема.
Ми збирали гроші на корча товаришу хоч на чомусь їм їздить. Біноклі купляли.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 02 тра, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:49

alex lem
ну так це не приховують і «у фейсбучиках», що вони воюють. До чого тут ваші «далекі ви на своїх хелікоптерах». Наче ви знаєте щось прям етаке))))

Загалом це передбачувано. Вони діючі військові ЗСУ. Ясно що будуть воювати.
Суспільство вимагає, Ями аж вищать і ногами тупають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:54

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
Так, я хотів би щоб був ЗАКОН який дозволи в би 97,5% населення, яке не потрапить в ЗСУ - бути нормальним. а не перебувати в категорії -ворог Держави якого треба нагнути...
а я б хотів щоб закон був один для всіх і він діяв. Щоб ви не могли своїх синів одмазувати од зсу. Якось існування вашого бізнесу по випічці пиріжків для мене не очевидна цінність. Навіть якщо правда що ви курка яка несе золоті яйця для держави. Справа не тільки в геніях бізнесу. Може хтось філософ світового рівня, чи воротар збірної по футболу, чи чемпіон світу з боксу чи геніальний музикант на флейті або дуже смішний клоун всі мають бути в однакових умовах.


Зверніть також увагу, яке люте людиноненависництво до чинних вояків сховалось у тих числах...
100%-97.5% -- це всього 2.5%
А від 40млн населення -- це 1млн у війську. Десь так як є?

А оті всі решта 39млн, 19 з яких у норм.віці, а 9млн -- ніби ж як чоловіки.
І по замовчування вони вважають, що “не потраплять у ЗСУ”. Тобто так і продовжувати виїздити на горбу отого 1млн. Але водночас ще й хочуть статус нормальних і не ворогів... 🙄
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:55

На уточнення, чи все ж після набуття законом чинності, після 18 травня, громадянин усе одно має йти та оновлювати свої дані, Істомін зазначив: "В ТЦК та СП вже будуть його оновлені військово-облікові дані, тому потреби з’являтися потім в нього вже не буде".

Представник ТЦК нагадав, що в Законі "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних" міститься перелік персональних даних, які мають бути в цьому реєстрі.

"Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто у нього нічого не змінилося, це можуть бути ідентичні у 2022 році оновлені дані, вони актуальні, і відповідно, оновлення вони не потребують", - сказав Істомін і підтвердив, що прийти на оновлення після набуття чинності законом мають лише ті, хто свої дані не оновив, або ті, хто прийшов за повісткою для оновлення.
https://www.unian.ua/society/koli-potri ... 24210.html

Дивна річ.
Все ж таки в новому законі чітко вказано - *Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення
мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання
адміністративних послуг або о електронний кабінет | призовника,
військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному 0 центрі
комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або
знаходження.*
Тобто змінилось чи не змінилось щось, а військовозобов'язаний ПОВИНЕН уточнити через тцк, цнап, кабінет.

Ну і чітко - *з дати початку проведення мобілізації* -- тобто з 24.02.22.
Вже давно пройшло 60 днів...
А кожні три місяці мобілізацію саме продовжують, а не починають.

Щось накуролесили...
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:13

  budivelnik написав:Тепер трошки про пиріжки....
Є ЗСУ =1 млн осіб
Є близька родина воїнів ЗСУ (бабуся/дідусь*2+мама/тато*2+дружина+діти(внуки))
Так от цієї близької родини десь 5-10 млн осіб..і з цих 5-10 млн -половина точно не працює(або діти/внуки, або батьки/прабатьки)
Є середня зарплата в ЗСУ ..яка в 4 рази вища від середньої по Державі....
Отже
Для того 1 боєць ЗСУ отримав зарплату..треба 12 особам працювати на середню зарплату і сплатити з неї 40%...бо крім на руки боєць ЗСУ отримує від працівник тилу ще й суму податків які за нього сплачують.
Для того щоб ще 5 млн осіб(не працюючі родина бійців ЗСУ) отримали пенсію чи ще там щось - треба ще 1-2 млн працівників.....

от і виходить
Можна прикинутись тупим і писати сотню повідомлень -чому ще не в ЗСУ
а можна трошки напрягтись і трошки змінити свою поведінку і написати
Я дякую тим мільйонам людей в тилу, які крім того що утримують мене , ще й дають можливість моїм дітям/батькам не жувати паперові гроші які я присилаю з фронту, а купувати за прислані мною гроші пиріжки...
Чи Бандерлогу достатньо щоб його дитина замість їжі отримувала відстріляні гільзи , а його батьки замість пенсії -грамоти з описом який Бандерлог Герой?


Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.

Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.

Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.

Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:19

buratinyo
Тема нацизма живет в головах единиц процентов кацапов.
Там у добровольцев «деньги», «величие» , «территории». Очередность может быть другой . Но уже не нацизм. Слишком много прошло через «Сво» и нацистов в Украине не встретили.
По моему мнению наиболее демотивирующий фактором для «добровольцев СВО» будет не наши попытки изменения символики, а нанесение таких потерь (включительно с санитарными), когда при виде «самоваров» в городах кацапии, а также новых «кварталов» могил молодых долбоебов, идеи отправиться в Украину не возникало. А это конечно оружие запада. Оно и только оно.
Дальнее , прилетающее ночью в казармы и кэмпы в глубоком тылу. Это пышные похороны генералов (давно не было) в Улан-Удэ и подобные вещи. Собственно ничего нового, работает именно то, что демотивирует наших идти на защиту своей страны.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:32


Просування, просування і просування.
"А при Залужному такого не було"
Хто винен?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 02 тра, 2024 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:32

  Bobua написав:Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.

Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.

Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.

Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.

Дик, тоді чому одразу всі сфери не брати?

Отже в усіх, а не тільки в ухилянтів, все є лише завдяки державі. А при окупації всі усього лишаться.

Тобто чому б всім не працювати, воювати лише заради збереження Держави???
Чому тоді так питання не ставите, якщо з такої точки зору розглядаєте?

І якщо в тилу не буде мотивації, то навіть мотивоване військо теж довго не протягне.
Якесь замкнене коло.
Який вихід?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:33

  alex lem написав:
  холява написав:
  alex lem написав:

11-00 прощання у міському дворці культури.
12-00 відспівування в церкві.
13-00 закопали на Алеї Слави.
Ото і все...


Ну а ви всеж таки були в ТЦК ?

..... чи як і раніш щось напишете на ніч ....і сумуєте ....

Я вам розповім як у нас зараз працює тцк. На роботі зам начальника розповів. Прислали з іншого підприємства в тцк за бронею працівників. У дворі тцк в палатці пройшли за час усі влк. І не відпустили. Родичі принесли одяг і чудаки поїхали на навчальний центр. Слава Героям. Готуйте наградні листи для ,,дуже,, вмотивованих бійців.


Зрозумів .
Вас пронесло ....
......Тому що як працює ТЦК і ВЛК я доволі добре знаю .
Ложіться відпочивати .... з миром .
На утро страстна п,ятниця ...... Добраніч .
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:47

  pesikot написав:
  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.

Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших
ще раз . Мені байдуже де вона їх взяла. ) чи ти платив державі податки чи голубий актор з онліфанс ))
якщо у вас з голубим, є законна бронь то одне . А якщо нема то інше) вродь поки все логічно.
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