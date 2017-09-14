Додано: Чет 02 тра, 2024 21:55

На уточнення, чи все ж після набуття законом чинності, після 18 травня, громадянин усе одно має йти та оновлювати свої дані, Істомін зазначив: "В ТЦК та СП вже будуть його оновлені військово-облікові дані, тому потреби з’являтися потім в нього вже не буде".Представник ТЦК нагадав, що в Законі "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних" міститься перелік персональних даних, які мають бути в цьому реєстрі."Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто у нього нічого не змінилося, це можуть бути ідентичні у 2022 році оновлені дані, вони актуальні, і відповідно, оновлення вони не потребують", - сказав Істомін і підтвердив, що прийти на оновлення після набуття чинності законом мають лише ті, хто свої дані не оновив, або ті, хто прийшов за повісткою для оновлення.Дивна річ.Все ж таки в новому законі чітко вказано - *Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведеннямобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри наданняадміністративних послуг або о електронний кабінет | призовника,військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному 0 центрікомплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування абознаходження.*Тобто змінилось чи не змінилось щось, а військовозобов'язаний ПОВИНЕН уточнити через тцк, цнап, кабінет.Ну і чітко - *з дати початку проведення мобілізації* -- тобто з 24.02.22.Вже давно пройшло 60 днів...А кожні три місяці мобілізацію саме продовжують, а не починають.Щось накуролесили...