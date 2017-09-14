Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?
|
|
|
Додано: Чет 02 тра, 2024 22:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?
Додано: Чет 02 тра, 2024 22:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 02 тра, 2024 22:57
Schmit
Навіть мені «порохоботу» вже гибко вас читати.
Зірвані регулярні поставки зброї (зі США) в першу чергу є причиною. Бо в США мірялись пісюнами. Нарешті розібрались. Ну і ухилянти теж свого додали.
Додано: Чет 02 тра, 2024 22:59
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:00
Бетон
Кто-то бьет по клебалу и не дает съесть мясо и булку вместе с католиками? Или верун жесткий?
Только не говори что ты в посте, и проголодался начав рано поститься с католиками , но окончание ради православных подзатянулось.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 тра, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:01
Можливо. Але є і така думка.
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:03
Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:07
Тоді краще (легше: ніяких законів міняти не треба, ніяких прокурорів-судів з доказами крадіжок не треба. Нічого) хфантазерам-добровольцям допомогти за 2+ роки дійти до фронту.
Вмотивовані, не крадуть, сміливі, активні і т.д.
Швиденько дістануть перемогу для народу України.
Треба лише їм, несвідомим таким, допомогти дійти до того фронту. І все. Перемога в кишені.
Єслі що, то впенси можуть допомогти дійти. Звертайтесь. Як бабцю через дорогу перевести, ніяких проблем.
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:42
за счет запада живут ребята попроще, в которых мизер искры божей, но много бетона
иные же в курсе про новоюлианский календарь, по которому живут все православные
( исключая мпцшных схизматиков) и восточные католики
|