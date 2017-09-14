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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7962796379647965>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Який вихід?

Всіх дармоїдів воєнпенсів відправити на передок в піхоту на позиції рядовими, а то звикли уралами з аеродромів військове майно викрадати, треба відробляти крадене у держави :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:57

Schmit

Просування, просування і просування.
"А при Залужному такого не було"
Хто винен?


Навіть мені «порохоботу» вже гибко вас читати.

Зірвані регулярні поставки зброї (зі США) в першу чергу є причиною. Бо в США мірялись пісюнами. Нарешті розібрались. Ну і ухилянти теж свого додали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:59

  Бетон написав:Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?

Це в якого православного патріархата різдво 25го? ))))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:00

Бетон

пасху празднуют фиг пойми как.


Кто-то бьет по клебалу и не дает съесть мясо и булку вместе с католиками? Или верун жесткий?
Только не говори что ты в посте, и проголодался начав рано поститься с католиками , но окончание ради православных подзатянулось. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 02 тра, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:01

  Hotab написав:Schmit

Просування, просування і просування.
"А при Залужному такого не було"
Хто винен?


Навіть мені «порохоботу» вже гибко вас читати.

Зірвані регулярні поставки зброї (зі США) в першу чергу є причиною. Бо в США мірялись пісюнами. Нарешті розібрались. Ну і ухилянти теж свого додали.

Можливо. Але є і така думка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:03

Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:07

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Який вихід?

Всіх дармоїдів воєнпенсів відправити на передок в піхоту на позиції рядовими, а то звикли уралами з аеродромів військове майно викрадати, треба відробляти крадене у держави :wink:

Тоді краще (легше: ніяких законів міняти не треба, ніяких прокурорів-судів з доказами крадіжок не треба. Нічого) хфантазерам-добровольцям допомогти за 2+ роки дійти до фронту.
Вмотивовані, не крадуть, сміливі, активні і т.д.
Швиденько дістануть перемогу для народу України.
Треба лише їм, несвідомим таким, допомогти дійти до того фронту. І все. Перемога в кишені.
Єслі що, то впенси можуть допомогти дійти. Звертайтесь. Як бабцю через дорогу перевести, ніяких проблем.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:42

  Бетон написав:Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?

за счет запада живут ребята попроще, в которых мизер искры божей, но много бетона
иные же в курсе про новоюлианский календарь, по которому живут все православные
( исключая мпцшных схизматиков) и восточные католики
fox767676
 
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