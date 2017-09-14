yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки
Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть. Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»?
Кто-то бьет по клебалу и не дает съесть мясо и булку вместе с католиками? Или верун жесткий? Только не говори что ты в посте, и проголодался начав рано поститься с католиками , но окончание ради православных подзатянулось.
Не я вообще к религии негативно. Но я точно знаю Коли Ісус воскрес, він заповів прать килими і занавіски, штори, вимити вікна, красити яйця і жерти ковбасу. І покрасить забори
Ну раз тут ніхто не петрає навіть скільки годин в оберті землі навкуги сонця і вони живуть по якомусь своєму мп шному календарі. Шо тут скажеш))
yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки
Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть. Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»?
Я не бачив серед патрульних жирних. Мова йде конкретно про військових у військовій маскувальні формі в мирному місті без зброї посеред білого дня причому із ожирінням згідно всіх медичних ознак виникає 2 питання 1-е Нафіга нам такі вгодовані кабани в тому Вармії нафіга ми їх годуємо і 2-е Нафіга ці … Вгодовані …носять маскувальну військову форму у цивільномі місті за 1200+ км від фронту. Вони не схожі на відпускників і На ветеранів теж. Та й зарплата в 30 тис +є чуть більше середньої по Україні Я абсолютно не зрозуміла за які заслуги , Мені здається всі функції які виконує цей жизни може виконувати будь хто з цивільних навіть жінка. Із зарплатою в 3 рази менше тут не в образу жінкам жінки мають отримувати таку зарплату як і чоловіки , Чоловіки теж на цій посаді могли би отримувати 10 000 І харчування в столовій
Щодо патруль питання яким чином загинув двадцятирічний патрульний тобто як в 20 років можна стати патрульним? Мені дуже шкода хлопця я дуже співчуваю його родичам . я розумію після майдану потрібно було показувати щось і терміново щось змінювати і в авральному порядку з вулиці набирали , Але тепер можна почекати щоб людина вивчилась хоч в якийсь бурсі хоча може він якраз після бурси 3 роки освіти 17 + 3
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 тра, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки
Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть. Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»?
Я не бачив серед патрульних жирних. Мова йде конкретно про військових у військовій маскувальні формі в мирному місті без зброї посеред білого дня причому із ожирінням згідно всіх медичних ознак виникає 2 питання 1-е Нафіга нам такі вгодовані кабани в тому Вармії нафіга ми їх годуємо і 2-е Нафіга ці … Вгодовані …носять маскувальну військову форму у цивільномі місті за 1200+ км від фронту. Вони не схожі на відпускників і На ветеранів теж.
Щодо патруль питання яким чином загинув двадцятирічний патрульний тобто як в 20 років можна стати патрульним я розумію після майдану потрібно було показувати щось і терміново щось змінювати бо в авральному порядку з вулиці набирали , Але тепер можна почекати щоб людина вивчилась хоч в якийсь бурсі хоча може він якраз після бурси 3 роки освіти 17 + 3
Моя ти черешенька.. ти не бачив жирних патрульних нацполу? . А я бачив. І що? Ти тут у нас фетшеймер? Так, і серед військових їх повно. І мені також неприємно на це дивитись. Але у твоєму Львові є повітряне командування Захід. Там багато штабних полковників і трохи нижче, які сидять за компами і спорту не бачать. Така їх робота. Мабуть там є і не повітряне (сухопутне) командування Захід . Там теж багато хто є. Включно з вже двох бригад ТРО. Теж вони можуть бути комплекції будь-якої. Бо якщо почнемо ще відбирати по стрункості, то ти один будеш в ЗСУ. Є у вас і шпиталь. З військовими лікарями різної комплекції. Яма, я б тебе зрозумів, якби ти був ерудованою освіченою у багатьох сферах людиною. Яка чогось в житті досягла, і тому дає оцінки. Але ти маленьких нікчемний невдаха. Якого навіть в найнижчу ланку (патрульні) не взяли. Ну куди ти лізеш з оцінками!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Schmit можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))
У Шміта талант тягати відео усяких підерасів.
Не знаю. Жодного не відкрив. Як і мухового. Я взагалі не розумію такого.. якщо ти 20 раз приніс відео, і жодного разу тобі ніхто не сказав «о , клас, цікаво», от набуя ти носиш того вафєла соскіна чи іншого. Це твоя особиста папка для зберігання тих хто тобі нра? Ти для себе тут складаєш?