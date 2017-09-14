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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7963796479657966>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:45

  yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки

Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть.
Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:50

  Hotab написав:Бетон

пасху празднуют фиг пойми как.


Кто-то бьет по клебалу и не дает съесть мясо и булку вместе с католиками? Или верун жесткий?
Только не говори что ты в посте, и проголодался начав рано поститься с католиками , но окончание ради православных подзатянулось. :lol:

Не я вообще к религии негативно.
Но я точно знаю
Коли Ісус воскрес, він заповів прать килими і занавіски, штори, вимити вікна, красити яйця і жерти ковбасу.
І покрасить забори

Ну раз тут ніхто не петрає навіть скільки годин в оберті землі навкуги сонця і вони живуть по якомусь своєму мп шному календарі. Шо тут скажеш))
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:54

Бетон


, красити яйця і жерти ковбасу.
І покрасить забори


Тебе треба призвати.
Шоб ти фарбував будку.
https://anekdotov.net/anekdot/all/chgdltntbdkkrst.htm
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:58

  Hotab написав:
  yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки

Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть.
Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»? :lol:

Я не бачив серед патрульних жирних.
Мова йде конкретно про військових у військовій маскувальні формі в мирному місті без зброї посеред білого дня причому із ожирінням згідно всіх медичних ознак виникає 2 питання 1-е Нафіга нам такі вгодовані кабани в тому Вармії нафіга ми їх годуємо і 2-е Нафіга ці … Вгодовані …носять маскувальну військову форму у цивільномі місті за 1200+ км від фронту. Вони не схожі на відпускників і На ветеранів теж. Та й зарплата в 30 тис +є чуть більше середньої по Україні Я абсолютно не зрозуміла за які заслуги , Мені здається всі функції які виконує цей жизни може виконувати будь хто з цивільних навіть жінка. Із зарплатою в 3 рази менше тут не в образу жінкам жінки мають отримувати таку зарплату як і чоловіки , Чоловіки теж на цій посаді могли би отримувати 10 000 І харчування в столовій

Щодо патруль питання яким чином загинув двадцятирічний патрульний тобто як в 20 років можна стати патрульним? Мені дуже шкода хлопця я дуже співчуваю його родичам .
я розумію після майдану потрібно було показувати щось і терміново щось змінювати і в авральному порядку з вулиці набирали , Але тепер можна почекати щоб людина вивчилась хоч в якийсь бурсі хоча може він якраз після бурси 3 роки освіти 17 + 3 :?:
Востаннє редагувалось yama в П'ят 03 тра, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:59

Мобілізаційний ресурс зовсім оборзів, на людей першого сорту вже кидаються.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:07

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки

Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть.
Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»? :lol:

Я не бачив серед патрульних жирних.
Мова йде конкретно про військових у військовій маскувальні формі в мирному місті без зброї посеред білого дня причому із ожирінням згідно всіх медичних ознак виникає 2 питання 1-е Нафіга нам такі вгодовані кабани в тому Вармії нафіга ми їх годуємо і 2-е Нафіга ці … Вгодовані …носять маскувальну військову форму у цивільномі місті за 1200+ км від фронту. Вони не схожі на відпускників і На ветеранів теж.

Щодо патруль питання яким чином загинув двадцятирічний патрульний тобто як в 20 років можна стати патрульним я розумію після майдану потрібно було показувати щось і терміново щось змінювати бо в авральному порядку з вулиці набирали , Але тепер можна почекати щоб людина вивчилась хоч в якийсь бурсі хоча може він якраз після бурси 3 роки освіти 17 + 3 :?:


Моя ти черешенька.. ти не бачив жирних патрульних нацполу? . А я бачив. І що? Ти тут у нас фетшеймер?
Так, і серед військових їх повно. І мені також неприємно на це дивитись. Але у твоєму Львові є повітряне командування Захід. Там багато штабних полковників і трохи нижче, які сидять за компами і спорту не бачать. Така їх робота. Мабуть там є і не повітряне (сухопутне) командування Захід . Там теж багато хто є. Включно з вже двох бригад ТРО. Теж вони можуть бути комплекції будь-якої. Бо якщо почнемо ще відбирати по стрункості, то ти один будеш в ЗСУ. :mrgreen:
Є у вас і шпиталь. З військовими лікарями різної комплекції. Яма, я б тебе зрозумів, якби ти був ерудованою освіченою у багатьох сферах людиною. Яка чогось в житті досягла, і тому дає оцінки. Але ти маленьких нікчемний невдаха. Якого навіть в найнижчу ланку (патрульні) не взяли. Ну куди ти лізеш з оцінками!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:10

  Hotab написав:Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))

У Шміта талант тягати відео усяких підерасів.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:16

  unicdima написав:
  Hotab написав:Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))

У Шміта талант тягати відео усяких підерасів.

Не знаю. Жодного не відкрив. Як і мухового. Я взагалі не розумію такого.. якщо ти 20 раз приніс відео, і жодного разу тобі ніхто не сказав «о , клас, цікаво», от набуя ти носиш того вафєла соскіна чи іншого. Це твоя особиста папка для зберігання тих хто тобі нра? Ти для себе тут складаєш?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:23

Прогрів населення щодо перемовин збільшується

❗️«В України немає можливості виграти війну тільки на полі бою. Такі війни закінчуються лише домовленостями», — представник ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю для The Economist.

Основні тези:

🔸 Змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.

🔸 росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході.

🔸 Найбільшим невідомим фактором війни є Європа. Якщо сусіди не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом кремля
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:32

Xenon
Ситуація неприємна і вимагає уваги.
Але Яма має памʼятати.

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