Додано: Чет 02 тра, 2024 23:58

Hotab написав: yama написав: Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки Коли 2 рази підряд витирають моє повідомлення протягом двох днів Пропадає будь-яке бажання щось тут писати або я думка щодо ділових військових не зміниться На мою думку Це позор армії і позор ЗСУ Який ходить у мирних містах в день у військовій формі З високим ступенем ожиріння та жировим гепатозом печінки

Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть.

Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»? Не розстраюйся. Мої відповіді тобі теж труть.Я спитаю ще раз: а чому ти просився , (але не прийшов ) в патрульні нацполу?? Це ж тиллвики жирні!! Чому не в ЗСУ, де підтягнуті снайпери і гранатометники в окопах? Чи ти як Філіп на паті у Івлєєвой, , «зашел не в ту дверь»?

Я не бачив серед патрульних жирних.Мова йде конкретно про військових у військовій маскувальні формі в мирному місті без зброї посеред білого дня причому із ожирінням згідно всіх медичних ознак виникає 2 питання 1-е Нафіга нам такі вгодовані кабани в тому Вармії нафіга ми їх годуємо і 2-е Нафіга ці … Вгодовані …носять маскувальну військову форму у цивільномі місті за 1200+ км від фронту. Вони не схожі на відпускників і На ветеранів теж. Та й зарплата в 30 тис +є чуть більше середньої по Україні Я абсолютно не зрозуміла за які заслуги , Мені здається всі функції які виконує цей жизни може виконувати будь хто з цивільних навіть жінка. Із зарплатою в 3 рази менше тут не в образу жінкам жінки мають отримувати таку зарплату як і чоловіки , Чоловіки теж на цій посаді могли би отримувати 10 000 І харчування в столовійЩодо патруль питання яким чином загинув двадцятирічний патрульний тобто як в 20 років можна стати патрульним? Мені дуже шкода хлопця я дуже співчуваю його родичам .я розумію після майдану потрібно було показувати щось і терміново щось змінювати і в авральному порядку з вулиці набирали , Але тепер можна почекати щоб людина вивчилась хоч в якийсь бурсі хоча може він якраз після бурси 3 роки освіти 17 + 3