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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7963796479657966
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:44

  unicdima написав:
  Hotab написав:Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))

У Шміта талант тягати відео усяких підерасів.

Якби ви завчасно слухали тих *** і трохи думали головою, то війни б і не було. А тепер карма відпрацьовує всю країну з історичними паралелями і відомим фіналом.
  Hotab написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:Schmit
можна я продовжу не відкривати від вас (і від мухи) відосіки?))

У Шміта талант тягати відео усяких підерасів.

Не знаю. Жодного не відкрив. Як і мухового.

«Не смотрел, но осуждаю!»
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:47

  UA написав:
  Banderlog написав:Схоже влада опять дає в зад.
Замість того щоб публічно судити і публічно вішати за яйця ухилянтів вони хотять зробити рішення закритими.
І одпускати за хабарі. Злякались , що наступлять самі собі на хвіст і знову хотять фільтрувати процес в ручному режимі.
Поправте мене якщо я не прав. Мож в когось є інше пояснення ?

Щоб боялися ухилятися навпаки потрібен розголос про реальні вироки.
Мабуть і тут будуть ділити на сорти.


Є пояснення що це не для того щоб суспільство не бачило покарання ухилянтів -а щоб не бачило рівень беспределу та корупції тцк-шників, це теж "порушення законодавства" у цієї галузі. Ну и отказники там же наверное, и СЗЧшники.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:51

  Bobua написав:можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.
Можна майно ухилянтів
Можна гроші олігархів
Можна хабарі чиновників....
Все можна, але тільки ОДИН раз
І якщо думка про те що підприємець це туша яка сидить на банці з грошима які можна поділити і гуляє в головах шукачів чарівних паличок..
а по факту все трошки інше....
кожен мільйонер відрізняється від мільярдера тим що
в мільйонера-мільон боргу,
в мільярдера-мільярд...
а всі їх банки/заводи/ферми/пароплави і так далі...без них перетворюється в заставне майно , яке на ринку коштує менше ніж під нього взятий кредит...якщо воно не працює.

Тому треба хоч трошки вчити історію
Сто років тому матросня і солдатня привела на штиках до влади комуняків....
ідеями цих комуняків-ви ригаєте і сьогодні, а те що навіть комуняки через 5 років після того як все розграбастали собі - вирішили дати задню і ввели НЕП -ви чогось не згадуєте.
То може ідея все забрати і порівну поділити -погано?
може те що комунякам щоб це зрозуміти вистарчило 5 років...а тут присутнім борцунам з багатими не вистарчає і тридцяти?

І останнє
Є три варіанта війни
Перший - з лопатами і калашами за миску каші- героїв буде багато - толку мало
Другий - з нормальним озброєнням , нормальним постачанням -героїв буде менше, але й загиблих менше....-тоді є шанс виграти

І останнє
В ЗСУ -2,5%
За межами ЗСУ - 97,5%
Але за 10 років через ЗСУ пройшло 4%
І не відомо скільки пройде ще.....
При цьому
З 2022 по сьогодні з ЗСУ звільнилось як мінімум 300 000 ( це крім тих хто загинув) і набралось в ЗСУ як мінімум за останній рік -200 000 ( це 0,5%) а в ЗСУ як було 2,5% так і залишилось
А от з тилом-трошки проблема
Було в тилу в 2021 році офіційно працюючих -12,3 млн
10 млн комерція-2 млн бюджетники+0,3млн ЗСУ
Стало
6 млн комерція -1 млн ЗСУ+1млн вчителі/лікарі+1млн силовики/чиновники...

Кому стало легше ( все в цьому житті відносно) тилу (зменшення кількості працюючих в 1,5 разу0
чи ЗСУ збільшення кількості воюючих в 3 рази+збільшення зарплат воюючих в 2 рази....

То що хочуть воїни ЗСУ?
воювати лопатами?
чи наслухались дурнів і тепер вимагають наступне
ми на Леопардах і за 100 000- повоювали
тепер ви без мештів за кашу і з лопатами -йдіть воювати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.
Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших
ще раз . Мені байдуже де вона їх взяла. ) чи ти платив державі податки чи голубий актор з онліфанс ))
якщо у вас з голубим, є законна бронь то одне . А якщо нема то інше) вродь поки все логічно.
Те що ти чогось не знаєш або не розумієш - не говорить про те що цього немає або ти правий у своїх фантазіях
Так само як в ЗСУ - є 30% тих ХТО ОТРИМУЄ за важку працю -100+тисяч
а 70% в ЗСУ отримують в 5 разів менше
Так і в тилу
Є 30% тих хто платить в 5 разів більше податків на людину в порівнянні з 70% тих які платять менше
Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше
Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...

Ти що пропонуєш?
Поставити все з ніг на голову?
Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?
Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт
Будеш воювати даром?
чи піднімеш руки й підеш здаватись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:57

Hotab блін … не нагадуй мені хоч за шпиталь, може (!) військових вони і лікують добре, а мене хотіли просто ЗДОРОВОГО порізати по НЕ існуючій хворобі і просто кинути на бабки. Якраз хірург полковник. Тупо розвезти , приходиш з одним, а тобі на ходу придумують інше і рекомендують під ніж за бабки. Повторюсь, я не знаю може він як двухликий анус , військових лікує , а цивільних розводить на гроші і ріже без причини — не знаю. Але факт є факт. За рік перед початком повномасштабної війни звертався.
Навіщо нам ці тилові підрозділи та навіщо їм форма ? Ок припустимо я вчився у медичному вузі , на парах на лекція я ходив в халаті, але я не їхав на навчання і з навчання в халаті! Халата був зі мною. Ви багато лікарів в халатах в авто і маршрутках бачите ? В магазинах і так по місту ? Полікліннік в нас і лікарень купа , але в халатах в центрі міста я лікарів не бачив.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:12

  sens написав:
  whois2010 написав:Нет безопасности при отступлении: украинские солдаты говорят, что тыловые оборонительные линии практически не существуют на фоне российского наступления
В этом году Украина выделила почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов) на строительство обширной фортификационной сети...
Готовность России окупилась во время неудавшегося контрнаступления Киева прошлым летом: наступление Украины в Запорожской области было замедлено обширными укреплениями Москвы...
Но Украина не спешила следовать этому примеру...
Он ожидал блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций, но обнаружил ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», сказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 километра назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.


Це ппц. Ну, нехай партнени не дають зброю. Але ж укріплення це ліс, бетон, балки,
красти гроши легше ніж працювати офіційно і сплачувати податки.

Не все так просто.

"Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.", — написали в DeepState.

За словами аналітиків, вони планували підготувати звіт про ці події винятково в рамках меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість команда підготує для суспільства доволі детальний звіт про події, які мали місце на позиції "Ж" 8 квітня, на позиціях "Б", "З" і "В" 12 квітня і куди поділося вогняне прикриття з дач СТ Зоря.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/644 ... ocheretine
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 03:07

Громадяни Ізраїлю звернулися до представників уряду своєї країни із закликом передати виведені з озброєння комплекси Patriot Україні.

Текст петиції з можливістю голосування оприлюднено в мережі.

На офіційному сайті ЦАХАЛ та в ізраїльських медіа зʼявилася інформація, що Ізраїль відмовляється від використання системи протиповітряної оборони MIM-104 Patriot на користь вітчизняних систем David’s Sling.

У зв’язку з цим громадяни запустили петицію та опублікували звернення до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та до чинного міністра оборони Йоава Ґаланта з проханням розглянути передачу систем Patriot Україні.
У своїй статті дня «Мілітарний» детально проаналізував стан Повітряних сил Ізраїлю, нарахувавши сім систем на озброєнні країни, щонайменше чотири з яких перебувають у боєготовому стані. Це повноцінні батареї Patriot у версії PAC-2.
На початку 2000-х років батареї та їхні радари AN/MPQ-53 пройшли комплексне оновлення та інтеграцію в них сучасніших ракет GEM-T, адаптованих для перехоплення балістичних ракет.
https://mil.in.ua/uk/news/v-izrayili-st ... -ukrayini/
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