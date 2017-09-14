Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:51

Bobua написав: можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців. можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.

Можна майно ухилянтівМожна гроші олігархівМожна хабарі чиновників....Все можна, але тільки ОДИН разІ якщо думка про те що підприємець це туша яка сидить на банці з грошима які можна поділити і гуляє в головах шукачів чарівних паличок..а по факту все трошки інше....кожен мільйонер відрізняється від мільярдера тим щов мільйонера-мільон боргу,в мільярдера-мільярд...а всі їх банки/заводи/ферми/пароплави і так далі...без них перетворюється в заставне майно , яке на ринку коштує менше ніж під нього взятий кредит...якщо воно не працює.Тому треба хоч трошки вчити історіюСто років тому матросня і солдатня привела на штиках до влади комуняків....ідеями цих комуняків-ви ригаєте і сьогодні, а те що навіть комуняки через 5 років після того як все розграбастали собі - вирішили дати задню і ввели НЕП -ви чогось не згадуєте.То може ідея все забрати і порівну поділити -погано?може те що комунякам щоб це зрозуміти вистарчило 5 років...а тут присутнім борцунам з багатими не вистарчає і тридцяти?І останнєЄ три варіанта війниПерший - з лопатами і калашами за миску каші- героїв буде багато - толку малоДругий - з нормальним озброєнням , нормальним постачанням -героїв буде менше, але й загиблих менше....-тоді є шанс вигратиІ останнєВ ЗСУ -2,5%За межами ЗСУ - 97,5%Але за 10 років через ЗСУ пройшло 4%І не відомо скільки пройде ще.....При цьомуЗ 2022 по сьогодні з ЗСУ звільнилось як мінімум 300 000 ( це крім тих хто загинув) і набралось в ЗСУ як мінімум за останній рік -200 000 ( це 0,5%) а в ЗСУ як було 2,5% так і залишилосьА от з тилом-трошки проблемаБуло в тилу в 2021 році офіційно працюючих -12,3 млн10 млн комерція-2 млн бюджетники+0,3млн ЗСУСтало6 млн комерція -1 млн ЗСУ+1млн вчителі/лікарі+1млн силовики/чиновники...Кому стало легше ( все в цьому житті відносно) тилу (зменшення кількості працюючих в 1,5 разу0чи ЗСУ збільшення кількості воюючих в 3 рази+збільшення зарплат воюючих в 2 рази....То що хочуть воїни ЗСУ?воювати лопатами?чи наслухались дурнів і тепер вимагають наступнеми на Леопардах і за 100 000- повоювалитепер ви без мештів за кашу і з лопатами -йдіть воювати?