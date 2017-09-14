Якби ви завчасно слухали тих *** і трохи думали головою, то війни б і не було. А тепер карма відпрацьовує всю країну з історичними паралелями і відомим фіналом.
«Не смотрел, но осуждаю!»
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:44
Якби ви завчасно слухали тих *** і трохи думали головою, то війни б і не було. А тепер карма відпрацьовує всю країну з історичними паралелями і відомим фіналом.
«Не смотрел, но осуждаю!»
Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:47
Є пояснення що це не для того щоб суспільство не бачило покарання ухилянтів -а щоб не бачило рівень беспределу та корупції тцк-шників, це теж "порушення законодавства" у цієї галузі. Ну и отказники там же наверное, и СЗЧшники.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:51
Можна майно ухилянтів
Можна гроші олігархів
Можна хабарі чиновників....
Все можна, але тільки ОДИН раз
І якщо думка про те що підприємець це туша яка сидить на банці з грошима які можна поділити і гуляє в головах шукачів чарівних паличок..
а по факту все трошки інше....
кожен мільйонер відрізняється від мільярдера тим що
в мільйонера-мільон боргу,
в мільярдера-мільярд...
а всі їх банки/заводи/ферми/пароплави і так далі...без них перетворюється в заставне майно , яке на ринку коштує менше ніж під нього взятий кредит...якщо воно не працює.
Тому треба хоч трошки вчити історію
Сто років тому матросня і солдатня привела на штиках до влади комуняків....
ідеями цих комуняків-ви ригаєте і сьогодні, а те що навіть комуняки через 5 років після того як все розграбастали собі - вирішили дати задню і ввели НЕП -ви чогось не згадуєте.
То може ідея все забрати і порівну поділити -погано?
може те що комунякам щоб це зрозуміти вистарчило 5 років...а тут присутнім борцунам з багатими не вистарчає і тридцяти?
І останнє
Є три варіанта війни
Перший - з лопатами і калашами за миску каші- героїв буде багато - толку мало
Другий - з нормальним озброєнням , нормальним постачанням -героїв буде менше, але й загиблих менше....-тоді є шанс виграти
І останнє
В ЗСУ -2,5%
За межами ЗСУ - 97,5%
Але за 10 років через ЗСУ пройшло 4%
І не відомо скільки пройде ще.....
При цьому
З 2022 по сьогодні з ЗСУ звільнилось як мінімум 300 000 ( це крім тих хто загинув) і набралось в ЗСУ як мінімум за останній рік -200 000 ( це 0,5%) а в ЗСУ як було 2,5% так і залишилось
А от з тилом-трошки проблема
Було в тилу в 2021 році офіційно працюючих -12,3 млн
10 млн комерція-2 млн бюджетники+0,3млн ЗСУ
Стало
6 млн комерція -1 млн ЗСУ+1млн вчителі/лікарі+1млн силовики/чиновники...
Кому стало легше ( все в цьому житті відносно) тилу (зменшення кількості працюючих в 1,5 разу0
чи ЗСУ збільшення кількості воюючих в 3 рази+збільшення зарплат воюючих в 2 рази....
То що хочуть воїни ЗСУ?
воювати лопатами?
чи наслухались дурнів і тепер вимагають наступне
ми на Леопардах і за 100 000- повоювали
тепер ви без мештів за кашу і з лопатами -йдіть воювати?
Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:56
Те що ти чогось не знаєш або не розумієш - не говорить про те що цього немає або ти правий у своїх фантазіях
Так само як в ЗСУ - є 30% тих ХТО ОТРИМУЄ за важку працю -100+тисяч
а 70% в ЗСУ отримують в 5 разів менше
Так і в тилу
Є 30% тих хто платить в 5 разів більше податків на людину в порівнянні з 70% тих які платять менше
Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше
Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...
Ти що пропонуєш?
Поставити все з ніг на голову?
Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?
Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт
Будеш воювати даром?
чи піднімеш руки й підеш здаватись?
Додано: П'ят 03 тра, 2024 00:57
Hotab блін … не нагадуй мені хоч за шпиталь, може (!) військових вони і лікують добре, а мене хотіли просто ЗДОРОВОГО порізати по НЕ існуючій хворобі і просто кинути на бабки. Якраз хірург полковник. Тупо розвезти , приходиш з одним, а тобі на ходу придумують інше і рекомендують під ніж за бабки. Повторюсь, я не знаю може він як двухликий анус , військових лікує , а цивільних розводить на гроші і ріже без причини — не знаю. Але факт є факт. За рік перед початком повномасштабної війни звертався.
Навіщо нам ці тилові підрозділи та навіщо їм форма ? Ок припустимо я вчився у медичному вузі , на парах на лекція я ходив в халаті, але я не їхав на навчання і з навчання в халаті! Халата був зі мною. Ви багато лікарів в халатах в авто і маршрутках бачите ? В магазинах і так по місту ? Полікліннік в нас і лікарень купа , але в халатах в центрі міста я лікарів не бачив.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:12
Не все так просто.
"Довідково. 115-та заміняла 23-тю ОМБр в період з 27 по 29 березня. Весь лютий і березень 23-тя копала і покращувала позиції. Заміняла 115-ту 100-та ОМБр, остання мала зайти на позиції в Очеретине. Але не зайшла, бо їх не було або були під ворогом. Комісія може звернутися до розвідників ОТУ, які 21 квітня потрапили під обстріл "дружніх позицій" у північній частині селища.", — написали в DeepState.
За словами аналітиків, вони планували підготувати звіт про ці події винятково в рамках меморандуму з Міністерством Оборони. Натомість команда підготує для суспільства доволі детальний звіт про події, які мали місце на позиції "Ж" 8 квітня, на позиціях "Б", "З" і "В" 12 квітня і куди поділося вогняне прикриття з дач СТ Зоря.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 03:07
Громадяни Ізраїлю звернулися до представників уряду своєї країни із закликом передати виведені з озброєння комплекси Patriot Україні.
Текст петиції з можливістю голосування оприлюднено в мережі.
На офіційному сайті ЦАХАЛ та в ізраїльських медіа зʼявилася інформація, що Ізраїль відмовляється від використання системи протиповітряної оборони MIM-104 Patriot на користь вітчизняних систем David’s Sling.
У зв’язку з цим громадяни запустили петицію та опублікували звернення до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та до чинного міністра оборони Йоава Ґаланта з проханням розглянути передачу систем Patriot Україні.
У своїй статті дня «Мілітарний» детально проаналізував стан Повітряних сил Ізраїлю, нарахувавши сім систем на озброєнні країни, щонайменше чотири з яких перебувають у боєготовому стані. Це повноцінні батареї Patriot у версії PAC-2.
На початку 2000-х років батареї та їхні радари AN/MPQ-53 пройшли комплексне оновлення та інтеграцію в них сучасніших ракет GEM-T, адаптованих для перехоплення балістичних ракет.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:21
detroytred а чого Ви так збудились? Я ж не про Вас писав, чи на злодії і шапка горить? Ай яй яй ото взяли так і вивалили про свою "чесну службу" на всю країну. Вам не соромно? Хоча ... про що я, не соромно навіть вимагати пенсії від держави в тому розмірі як і тим хто реально воював і судитися за це. І так, професійний військовий, головоріз, з вищою військовою освітою, який все життя навчався військовій справі, під час війни має сидіти в 40 років на дивані і флудити по форумах, а умовний базарний продавець стульчаків для унітазів який ледве зміг закінчити 8 класів сільської школи має замість цього військового воювати. Вірно detroytred ? Ми таким чином точно переможемо ворога? Трактористи комбайнери на війну, професійні військові на диван це сучасна стратегія перемоги у Вашому розумінні,так?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 03 тра, 2024 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В усякого. Тільки 25-го московитський патріархат по юліанському календарю святкує, що відповідає 7-му січня по григоріанському чи 7-му січня за новоюліанським на якому УПЦ.
2.5% це якщо 1 млн від 40 довоєнних. А якщо 1,3 млн в силах оборони від 30 наявного, що на підконтрольних територіях, бо якось надіятись на поповнення від окупованих складно, та і з ЄС і Америк не спішать, то маємо 4,3%. А якщо рахувати від наявних реально придатних та таких, що не заховався, то взагалі коротка лавка запасних.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:00
А про кого ви, Василь, тут ще говорили, окрім мене? Га?
І чого це я, по вашому, збудився? Це як? Га? Я лише вам підказав, як дійти до фронту за 2+ роки. Ага?
І навіщо знов хфантазії зі стелі про крадіжки і т.д.? Га?
Спробуйте фактами...
Які чітко вказують: пенсії всл, які не УБД, менші, ніж в тих, в кого УБД -- тобто за *воював* доплачується ОКРЕМО, виключно окремо. І льготи різні ОКРЕМО. САМЕ за воював. І в грошове забезпечення при службі, і в пенсії. Всі нарахування, обчислення за фронт окремо. Навіть вислуга років теж окремо. Це факт. Який ви не в стані зрозуміти після десятків пояснень.
Тоді що про вас можна сказати? Га?
Розуміння сучасної стратегії перемоги, яке здійснюється, це не моє. А отих, хто приймає рішення та втілює його.
Займає відповідні посади, несе відповідну відповідальність, отримує відповідну сплату, має відповідні важелі.
Я ж можу лише допомогти вам, добровольцю, лейтенанту, нарешті дійти до фронту, де саме отакі вмотивовані...активні вкрай необхідні.
Ну щоб вам не соромно-то було, як ви кажете.
І нема ніяких хтось замість когось. Кожен робить своє. За себе. Захищає свою країну, місто, дім, сім'ю.
Хтось поки не захищає своє.
Але ніхто ні за когось.
Так що, Василь, давайте все ж таки про себе. Про свої проблеми та здобутки. Хто схоче допоможе, схвалить.
Я ж поки допомагаю вам поясненнями, що все не так, як у ваших фантазіях -- про рівні пенсії, впенсів замість вас в окопі, і т.д.
А флуд -- це ваші оці нескінченні хфантазії та претензії, рефлексії в мій бік. В мене сухі факти по темі гілки.
Тобто і тут ви знов мімо.
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