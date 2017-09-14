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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:11
yama
Навіщо нам ці тилові підрозділи та навіщо їм форма ?
Коли будеш в окопі, зрозумієш (не факт) навіщо тилові підрозділи))
Там ще і авіаційна кузніца кадрів (ХНУПС) у вас. І мабуть інші ВВНЗ. І під час війни всі в польовій формі, піксель.,
Уявляю як тебе трігерять.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:28
Василь-Рівне написав:
Всіх дармоїдів воєнпенсів відправити на передок в піхоту на позиції рядовими, а то звикли уралами з аеродромів військове майно викрадати, треба відробляти крадене у держави
і їх всіх очолить посол з Англії.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:33
detroytred написав: Bobua написав:
Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.
Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.
Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.
Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.
Дик, тоді чому одразу всі сфери не брати?
Отже в усіх, а не тільки в ухилянтів, все є лише завдяки державі. А при окупації всі усього лишаться.
Тобто чому б всім не працювати, воювати лише заради збереження Держави???
Чому тоді так питання не ставите, якщо з такої точки зору розглядаєте?
І якщо в тилу не буде мотивації, то навіть мотивоване військо теж довго не протягне.
Якесь замкнене коло.
Який вихід?
А в тилу є мотивація? На мобілізацію?
Ніби то вже нема, років зо два...
budivelnik написав: Bobua написав:
можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.
Можна майно ухилянтів
Можна гроші олігархів
Можна хабарі чиновників....
Все можна, але тільки ОДИН раз
І якщо думка про те що підприємець це туша
яка сидить на банці з грошима які можна поділити і гуляє в головах шукачів чарівних паличок..
а по факту все трошки інше....
кожен мільйонер відрізняється від мільярдера тим що
в мільйонера-мільон боргу,
в мільярдера-мільярд...
а всі їх банки/заводи/ферми/пароплави і так далі...без них перетворюється в заставне майно , яке на ринку коштує менше ніж під нього взятий кредит...якщо воно не працює.
...
А чого це зайшла мова про підприємців?
Ви що знаєте таких ухилянтів?
Мова була, що плата війську -- це не проблема. У такій багатій країні як наша...
Не самі ж вбогі селяни у хатах-мазанках тут живуть.
Штрафи ухилянтів 17тис щомісяця?
По 200тис на рік?
З 10млн -- це 2 трлн?
Не схоче платити штраф -- віддасть авто, чи м2, чи гектари...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:33
Яма
Форма... Логіка та сенс є.
То Ви не повністю уявляєте, що значить бути всл.
Йдете ви спокійно вулецею, вам дзвінок і ви в чому були і з чим були вже в літаку, машині і прямуєте грець куди...
Раніше і овсім прямо заборонено було мати цивільний одяг на робочому місці. Хоч в центрі Києва, в кабінеті.
Покарання за це було.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:41
Bobua написав:
Штрафи ухилянтів 17тис щомісяця?
По 200тис на рік?
З 10млн -- це 2 трлн?
Не схоче платити штраф -- віддасть авто, чи м2, чи гектари...
Це скочування у більшовизм і як наслідок отримання 1941 1942 рік,
гугль все знає:
Фактично влітку 1941 року Червона армія не була знищена, а просто здалася у полон. Німці, окрім 3,5 мільйонів полонених кадрової Червоної армії, ...
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