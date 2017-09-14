Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:57

detroytred написав: Спробуйте фактами...

Які чітко вказують: Спробуйте фактами...Які чітко вказують:

Спробую, мій кум, воєнпенс, Офіцер, якому 59 років на фронті в Донецькій області, сказав, що не може сидіти дома коли держава на нього все життя як на вояка витрачала кошти, дала квартиру і тепер коли країна в біді він мусить віддати борг своєму народу, а другий воєнпенс, який ЗНАЧНО молодший, сидить в подарованій державою квартирі на дивані і флудить на форумах. Це факт detroytred?Факт. І ще один факт - позитивний, Ви здатні вчитись і це дуже мене тішить, раніше тут всіх відправляли на фронт, тепер не відправляєте, відправлялка зламалась, ще зовсім недавно всім тут безкінечно хамили особливо розумним панянкам з форуму, тепер трішки притормозили. І це без биків сержантів,слава Богу, є тут методи ставити таких як Ви до стійла і вони дієві, чи не так? Га? І особливо мені подобається, що Вас без проблем можна перевчити на скажімо кулеметника, чи іншу дефіцитну військову спеціальність, вірно?Я ж бачу що Ви ще здатні навчатись, я у Вас вірю як у захисника добровольця, офіцера честі який чесно піде виконувати свій обов'язок перед Вітчизною і не залишить її в біді, Ви ж людина честі, вірно, detroytred?