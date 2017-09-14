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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79657966796779687969>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:11

Ти розкриваєшся все більш короткозорим))

yama

Навіщо нам ці тилові підрозділи та навіщо їм форма ?



Коли будеш в окопі, зрозумієш (не факт) навіщо тилові підрозділи))
Там ще і авіаційна кузніца кадрів (ХНУПС) у вас. І мабуть інші ВВНЗ. І під час війни всі в польовій формі, піксель.,
Уявляю як тебе трігерять. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:Всіх дармоїдів воєнпенсів відправити на передок в піхоту на позиції рядовими, а то звикли уралами з аеродромів військове майно викрадати, треба відробляти крадене у держави

і їх всіх очолить посол з Англії.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:33

  detroytred написав:
  Bobua написав:Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.

Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.

Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.

Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.

Дик, тоді чому одразу всі сфери не брати?

Отже в усіх, а не тільки в ухилянтів, все є лише завдяки державі. А при окупації всі усього лишаться.

Тобто чому б всім не працювати, воювати лише заради збереження Держави???
Чому тоді так питання не ставите, якщо з такої точки зору розглядаєте?

І якщо в тилу не буде мотивації, то навіть мотивоване військо теж довго не протягне.
Якесь замкнене коло.
Який вихід?


А в тилу є мотивація? На мобілізацію?
Ніби то вже нема, років зо два... :(



  budivelnik написав:
  Bobua написав:можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.
Можна майно ухилянтів
Можна гроші олігархів
Можна хабарі чиновників....
Все можна, але тільки ОДИН раз
І якщо думка про те що підприємець це туша яка сидить на банці з грошима які можна поділити і гуляє в головах шукачів чарівних паличок..
а по факту все трошки інше....
кожен мільйонер відрізняється від мільярдера тим що
в мільйонера-мільон боргу,
в мільярдера-мільярд...
а всі їх банки/заводи/ферми/пароплави і так далі...без них перетворюється в заставне майно , яке на ринку коштує менше ніж під нього взятий кредит...якщо воно не працює.

...



А чого це зайшла мова про підприємців? :roll:
Ви що знаєте таких ухилянтів? :lol:


Мова була, що плата війську -- це не проблема. У такій багатій країні як наша...
Не самі ж вбогі селяни у хатах-мазанках тут живуть.

Штрафи ухилянтів 17тис щомісяця?
По 200тис на рік?
З 10млн -- це 2 трлн?

Не схоче платити штраф -- віддасть авто, чи м2, чи гектари...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:33

Яма
Форма... Логіка та сенс є.
То Ви не повністю уявляєте, що значить бути всл.
Йдете ви спокійно вулецею, вам дзвінок і ви в чому були і з чим були вже в літаку, машині і прямуєте грець куди...

Раніше і овсім прямо заборонено було мати цивільний одяг на робочому місці. Хоч в центрі Києва, в кабінеті.
Покарання за це було.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Штрафи ухилянтів 17тис щомісяця?
По 200тис на рік?
З 10млн -- це 2 трлн?

Не схоче платити штраф -- віддасть авто, чи м2, чи гектари...


Це скочування у більшовизм і як наслідок отримання 1941 1942 рік,
гугль все знає:

Фактично влітку 1941 року Червона армія не була знищена, а просто здалася у полон. Німці, окрім 3,5 мільйонів полонених кадрової Червоної армії, ...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Спробуйте фактами...
Які чітко вказують:
Спробую, мій кум, воєнпенс, Офіцер, якому 59 років на фронті в Донецькій області, сказав, що не може сидіти дома коли держава на нього все життя як на вояка витрачала кошти, дала квартиру і тепер коли країна в біді він мусить віддати борг своєму народу, а другий воєнпенс, який ЗНАЧНО молодший, сидить в подарованій державою квартирі на дивані і флудить на форумах. Це факт detroytred? :wink: Факт. І ще один факт - позитивний, Ви здатні вчитись і це дуже мене тішить, раніше тут всіх відправляли на фронт, тепер не відправляєте, відправлялка зламалась, ще зовсім недавно всім тут безкінечно хамили особливо розумним панянкам з форуму, тепер трішки притормозили. І це без биків сержантів,слава Богу, є тут методи ставити таких як Ви до стійла і вони дієві, чи не так? Га? І особливо мені подобається, що Вас без проблем можна перевчити на скажімо кулеметника, чи іншу дефіцитну військову спеціальність, вірно? :wink: Я ж бачу що Ви ще здатні навчатись, я у Вас вірю як у захисника добровольця, офіцера честі який чесно піде виконувати свій обов'язок перед Вітчизною і не залишить її в біді, Ви ж людина честі, вірно, detroytred? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:08

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Спробуйте фактами...
Які чітко вказують:
Спробую, мій кум, воєнпенс, Офіцер, якому 59 років на фронті в Донецькій області, сказав, що не може сидіти дома коли держава на нього все життя як на вояка витрачала кошти, дала квартиру і тепер коли країна в біді він мусить віддати борг своєму народу, а другий воєнпенс, який ЗНАЧНО молодший, сидить в подарованій державою квартирі на дивані і флудить на форумах. Це факт detroytred? :wink: Факт. І ще один факт - позитивний, Ви здатні вчитись і це дуже мене тішить, раніше тут всіх відправляли на фронт, тепер не відправляєте, відправлялка зламалась, ще зовсім недавно всім тут безкінечно хамили особливо розумним панянкам з форуму, тепер трішки притормозили. І це без биків сержантів,слава Богу, є тут методи ставити таких як Ви до стійла і вони дієві, чи не так? Га? І особливо мені подобається, що Вас без проблем можна перевчити на скажімо кулеметника, чи іншу дефіцитну військову спеціальність, вірно? :wink: Я ж бачу що Ви ще здатні навчатись, я у Вас вірю як у захисника добровольця, офіцера честі який чесно піде виконувати свій обов'язок перед Вітчизною і не залишить її в біді, Ви ж людина честі, вірно?:mrgreen:

Ну знов вигадки замість фактів.

Ви плутаєте факти. З факту вашого кум (його геройства) аж ніяк не випливають оті претензії до мене. От ніяк.
Позиціонували себе добровольцем саме ви, а не я. Я ніколи. Це у вас складнощі дійти за 2+ роки до фронту. Не в мене.
Квартири держава дарує? - це факт? Це вигадка.
Я отак писав у бік ВСІХ форумчан? - це вигадка.
Що там панянки в мій бік писали - забули чи ні?
Ви щось там бачите в моєму навчанні? - це ваша вигадка.
Питання по честь від вас? - це що?

Так де факти-то?
Ви про що? У вас тільки суцільні вигадки. Це і є факт.
Давайте факти. Про себе.
Але ви здатні вчитись. Про пенсії рівні тощо вже не згадали. Надовго?
Факт поки один - доброволець не може за 2+ роки дійти до фронту. Замість цього другий бізнес відкрив...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 тра, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:То Ви не повністю уявляєте, що значить бути всл.
Йдете ви спокійно вулецею, вам дзвінок і ви в чому були і з чим були вже в літаку, машині і прямуєте грець куди...
І куди хто літав, починаючи з 1991-го? Я пам'ятаю, що остання героїчна боротьба була у Криму, у 2014-му, дехто так відвоював, що про нього кіно знімали, декого у партію Порошенко взяли. Головне щоб вміли з баяном та прапорм відступати. Де вони зараз?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:18

  d44 написав:
  detroytred написав:То Ви не повністю уявляєте, що значить бути всл.
Йдете ви спокійно вулецею, вам дзвінок і ви в чому були і з чим були вже в літаку, машині і прямуєте грець куди...
І куди хто літав, починаючи з 1991-го? Я пам'ятаю, що остання героїчна боротьба була у Криму, у 2014-му, дехто так відвоював, що про нього кіно знімали, декого у партію Порошенко взяли. Головне щоб вміли з баяном та прапорм відступати. Де вони зараз?

Повинні бути готові.
Про це була мова.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:27

  pesikot написав:Всі повинні бути в ЗСУ. Підтримую, всі.

Всі ?
А хто тоді буде фінансувати ЗСУ ? Якими грощима ?

У нас ЗСУ фінансується з податків, западні партнери ніколи не підписувались на це
Якщо всі в ЗСУ, то хто платить податки ?


пересмикувати не потрібно. і розказувати що нікого не залишиться в тилу щоб працювати і сплачувати податки. я розумію що вам гарно вигадувати відмазку для існування першого сорту.
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