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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:29
Прохожий написав: budivelnik написав:
або 10 Бандерлогів з калашом
Бандерлог охфицэр, ему пистоль положен, автомата по желанию)
и, кстати, Будивельнык, давайте немного спокойнее...
да что только не придумают в качестве отмазки что бы другие шли калечились/умирали ради их спокойной бизнесовой жизни.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:30
detroytred написав:
Повинні бути готові.
Про це була мова.
Тому висновок
якщо ТОДІ були не готові..
то СЬОГОДНІ ті які ТОДІ були не готові-повинні спокутувати свою тодішню неготовність
Про це мова....
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:32
mephala написав:
да что только не придумают в качестве отмазки что бы другие шли калечились/умирали ради их спокойной бизнесовой жизни.
Перепрошую
А в таких як ти яка відмазка щоб і не калічитись і не працювати на податки і донати для ЗСУ
Критикувати всіх і вся може навіть дебіл
Запропонувати - тут вже бажаючих менше
А зробити - так взагалі пусто.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:35
Goodman написав: Bobua написав:
Штрафи ухилянтів 17тис щомісяця?
По 200тис на рік?
З 10млн -- це 2 трлн?
Не схоче платити штраф -- віддасть авто, чи м2, чи гектари...
Це скочування у більшовизм і як наслідок отримання 1941 1942 рік,
гугль все знає:
Фактично влітку 1941 року Червона армія не була знищена, а просто здалася у полон. Німці, окрім 3,5 мільйонів полонених кадрової Червоної армії, ...
Не мрійте.
Німці -- то цивілізований народ. Там хоч було кому здаватись.
Москвини -- то цивілізаційне дно. Для чого здаватись садистам? Хіба не краще вмерти?
І де скочування?
У держави є законне право вас всіх мобілізувати.
Ви всі ховаєтесь. Як паршиві вівці.
То хоч “шерсті жмут” повинні ж дати!
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:36
budivelnik написав: detroytred написав:
Повинні бути готові.
Про це була мова.
Тому висновок
якщо ТОДІ були не готові..
то СЬОГОДНІ ті які ТОДІ були не готові-повинні спокутувати свою тодішню неготовність
Про це мова....
Предмет інший був -- суто про носіння вформи, щоб бути завжди готовим.
Суто про форму.
Про інші аспекти мови не було.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:38
pesikot написав: Banderlog написав:бандерлог не буде воювати безплатно
. Не тому що не можу це собі дозволити. Це діло принципу . Тупо повернусь і піду. Я не комуніст . Даж коли тут отримую 2тисячі доларів вже починаються сумніви нащо воно мені треба.
Тобто, перебуваючі на фінансовому форумі, коли тобі пояснюють, ти так і не зрозумів, звідки в тебе оті 2 тисячі доларів ?
Чудово, продовжуй, тоді ти так само не зрозумієшь, чому ти голий, босий, старий, без нічого, в іншій країні ...
І не треба писати, що у тебе паспорт, що під грушкою ... або тупо не встигнешь, або із-під грушки закінчиться ...
І ти так і не зрозумієшь, як все це працює і чому так сталося
Sad but true
так піди на фронт і сам почни калічитися за 2К баксів.
по тому як йде мобілізація видно що люди своє здоров’я більше цінять.
і ти навіть не зрозумів що він тобі хотів сказати - краще жити на 500 баксів в тилу і не йти на війну взагалі. бо потім після війни первий сорт і далі буде процвітать живий здоровий а каліки на три копійки виживать.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:40
Василь-Рівне написав: Banderlog написав:
чого сини не в зсу?
Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там
це все поле одних ягід просто різні підстави.
бо воювать будут то лі всі то лі не всі.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:41
Bobua написав:
У держави є законне право вас всіх мобілізувати.
Во!
Право є, а механізму реалізації поки нема.
Да ще й такого механізму, щоб він був в МЕЖАХ прав громадян!
Ось про це і мова.
Право держави. Обмеження держави правами громадян.
Як розірвати замкнене коло?
Тільки чітка відповідь публічна офіційна -- що понад усе. І сприйняття її суспільством.
Це корінець...
А тут всі балачки про штукатурку...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:43
pesikot написав:
Всі повинні бути в ЗСУ.
А цвяхи теж потрібно мікроскопом забивати?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:45
❗️У українських спецслужб є інформація про реальні плани росії захопити Харків та Суми, — командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк
У 2024 році Росія хоче повністю окупувати Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
Зі слів генерала, надія у нас є на довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки. Це може нам дати стратегічну ініціативу.
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