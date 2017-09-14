mephala написав: Василь-Рівне написав: Banderlog написав:
чого сини не в зсу?
Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там
це все поле одних ягід просто різні підстави.
бо воювать будут то лі всі то лі не всі.
1 ВСІ воювати не підуть
2 Через ЗСУ пройде не більше 5-7% населення
3 Скільки класів церковноприхідської школи треба закінчити щоб зрозуміти
5-7% - це ДАЛЕКО не всі.
4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання
А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ?
Рецепт від Будівельника і його синів
-пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
-збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...
А що пропонують борцуни за загальну справедливість?
ПС
І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
І ось цим провалом на повну скористались вороги і корисні ідіоти