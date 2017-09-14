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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7966796779687969
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Ви всі ховаєтесь. Як паршиві вівці.
То хоч “шерсті жмут” повинні ж дати!

Давай тут ще конкурс влаштує. Хто більший зганбить людей в тилу.
З призами.
Є очікування , а є і реальність. Щось буксує мобілізація заключенних ...,
далі бла бла не йде. Бо до каждого людину з мелафоном не приставиш.
Скажи йому, що він паршива вівця .... і будуть неизвестний солдати у вечного огня.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:55

  mephala написав:
  Василь-Рівне написав:
  Banderlog написав:чого сини не в зсу?
Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там
це все поле одних ягід просто різні підстави.
бо воювать будут то лі всі то лі не всі.
1 ВСІ воювати не підуть
2 Через ЗСУ пройде не більше 5-7% населення
3 Скільки класів церковноприхідської школи треба закінчити щоб зрозуміти
5-7% - це ДАЛЕКО не всі.
4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання
А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ?
Рецепт від Будівельника і його синів
-пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
-збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...

А що пропонують борцуни за загальну справедливість?

ПС
І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
І ось цим провалом на повну скористались вороги і корисні ідіоти
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а взагалі от мені цікаво що собі думають ці економічно ефективні.
от вони готові платити податки щоб людина яка скалічилася на війні отримувала пенсію не менше чим він заробляв до війни а не ніщенську подачку в 10К ?
коли людина до війни заробляла 50К нащо йому та подачка от "ефективних" в 10К ?
щоб вони цвіли і пахли після війни а він жебракував?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:12

  Goodman написав:Давай тут ще конкурс влаштує. Хто більший зганбить людей в тилу.
З призами.
Є очікування , а є і реальність. Щось буксує мобілізація заключенних ...,
далі бла бла не йде. Бо до каждого людину з мелафоном не приставиш.
Нічого не змінеться, поки не з'явиться розуміння що у війни є перспектива для України, що мобілізація це не шлях в один кінець. Навряд би на расії була така кількість бажаючих воювати, як би вони були в оброні від китаців чи американців, на своєї теріторії без ресурсів, зброї, союзників. Інформаційний фон вже рік як відповідний, марафон давно ніхто не дивиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
Схоже зараз нова тема, про перемогу забули, головне що всі "відчули на собі" Бо ж ухилянти винні що Буданов ще не в Ялті.
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