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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:49
Bobua написав:
Ви всі ховаєтесь. Як паршиві вівці.
То хоч “шерсті жмут” повинні ж дати!
Давай тут ще конкурс влаштує. Хто більший зганбить людей в тилу.
З призами.
Є очікування , а є і реальність. Щось буксує мобілізація заключенних ...,
далі бла бла не йде. Бо до каждого людину з мелафоном не приставиш.
Скажи йому, що він паршива вівця .... і будуть неизвестний солдати у вечного огня.
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Goodman
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:55
mephala написав: Василь-Рівне написав: Banderlog написав:
чого сини не в зсу?
Ви не за тих синів питаєте. Його сини пашуть на ЗСУ, впевнений що завдяки їх роботі було врятоване і не одне життя нашого вояка. Ви питайте про синів можновладців, які зависають по закордонах - монаках - лондонах на паті, вечірках, гулянках. Не там Ви ворогів шукаєте, далеко не там
це все поле одних ягід просто різні підстави.
бо воювать будут то лі всі то лі не всі.
1 ВСІ воювати не підуть
2 Через ЗСУ пройде не більше 5-7% населення
3 Скільки класів церковноприхідської школи треба закінчити щоб зрозуміти
5-7% - це ДАЛЕКО не всі.
4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання
А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ?
Рецепт від Будівельника і його синів
-пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
-збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...
А що пропонують борцуни за загальну справедливість?
ПС
І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
І ось цим провалом на повну скористались вороги і корисні ідіоти
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:10
а взагалі от мені цікаво що собі думають ці економічно ефективні.
от вони готові платити податки щоб людина яка скалічилася на війні отримувала пенсію не менше чим він заробляв до війни а не ніщенську подачку в 10К ?
коли людина до війни заробляла 50К нащо йому та подачка от "ефективних" в 10К ?
щоб вони цвіли і пахли після війни а він жебракував?
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mephala
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:12
Goodman написав:
Давай тут ще конкурс влаштує. Хто більший зганбить людей в тилу.
З призами.
Є очікування , а є і реальність. Щось буксує мобілізація заключенних ...,
далі бла бла не йде. Бо до каждого людину з мелафоном не приставиш.
Нічого не змінеться, поки не з'явиться розуміння що у війни є перспектива для України, що мобілізація це не шлях в один кінець. Навряд би на расії була така кількість бажаючих воювати, як би вони були в оброні від китаців чи американців, на своєї теріторії без ресурсів, зброї, союзників. Інформаційний фон вже рік як відповідний, марафон давно ніхто не дивиться.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:15
budivelnik написав:
І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
Схоже зараз нова тема, про перемогу забули, головне що всі "відчули на собі" Бо ж ухилянти винні що Буданов ще не в Ялті.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:29
d44 написав: budivelnik написав:
І якраз повний провал в галузі інформації показала влада , допустивши появу ФАЛЬШИВИХ термінів
ВСІ БУДУТЬ ВОЮВАТИ
не пояснивши населенню , що фронт це не тільки окоп з калашом в руках
фронт це ще й робота в тилу.
Схоже зараз нова тема, про перемогу забули, головне що всі "відчули на собі"
Бо ж ухилянти винні що Буданов ще не в Ялті.
ПереМога -- це і є “відчути на собі”.
Не території. А саме “переМогти” -- зробити більше, аніж думали що “можете”.
Можна відійти і на Дніпро, але почуватись переможцями. Якщо не 1-2% населення воювало, а 10-20%. І діти, подумки (за компанію).
А можна чекати поки камені з неба переб`ють всіх окупантів. Але де тут хоч якась “переМога”?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:30
budivelnik написав:
Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше
Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...
Ти що пропонуєш?
Поставити все з ніг на голову?
Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?
Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт
Будеш воювати даром?
чи піднімеш руки й підеш здаватись?
нічого нікому я не повинен. Тим більше розуміти. ))
1. Я питаю. ВАШІ сини одкосили законно? Якщо законно то скажіть як. Бо ви ухилянтів посилаєте збирати дрони на міфічний дронний завод. Ця порада з практики чи умозрітєльні виводи?
Тепер про чи піду я здатись. А з якої такої радості в мене тільки таке чи? Воювати за кашу чи здаватись. Ти з синами ж не стоїш перед вибором здаватись чи їсти кашу. чому ставиш перед ним мене? В мене заград отряду за спиною нема. ) лічно в тебе я нічого в борг не брав то з якого я "повинен"? твоя ідея в тому що я маю захищати якесь спільне з тобою " Ми " , нема ніякого загадочного "ми"
. Яка мені різниця кому належить твій бізнес? Тобі чи буряту? І яка різниця ти продав його буряту чи в тебе його оджали? Є закон - захищати мають всі.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:30
budivelnik написав:
Рецепт від Будівельника і його синів
-пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
-збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...
А що пропонують борцуни за загальну справедливість?
З такої точки зору:
Якщо є отакі палкі активісти...
То вони більш необхідні саме на фронті.
А праця звичайних обивателів завдяки своїй масі зможе замінити їх в тилу.
Да навіть погіршиться економічний рівень... Нехай і значно погіршиться, але ключове залишається -- отакі палкі оте саме активне ядро, яке згадував Хотаб, необхідне саме на фронті.
Тобто ще раз: всі 100% палких активістів необхідні саме на фронті...
Потім вони візьмуть своє з обивателів...
Потім.
А поки виживання країни та відповідальність саме на оцьому активному ядрі.
Топити піч обивателем звичайно теж може бути виходом...
Але для цього треба мати механізм, вже готовий механізм. Да і інші умови.
А поки все в руках саме активного ядра.
І поки одні активісти (фронтовики) не розуміють інших (тилових).
Є ще точка зору Бандерлога. Без прометейства та пафосу...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:36
mephala написав:
а взагалі от мені цікаво що собі думають ці економічно ефективні.
от вони готові платити податки щоб людина яка скалічилася на війні отримувала пенсію не менше чим він заробляв до війни а не ніщенську подачку в 10К ?
коли людина до війни заробляла 50К нащо йому та подачка от "ефективних" в 10К ?
щоб вони цвіли і пахли після війни а він жебракував?
А якщо трохи подумати ?
Що реальніше - ті що заробляють 200т забезпечать пенсію ветеранам в 50т,
чи ті, хто заробляє 50т забезпечать відповідну пенсію тим хто 200т ?
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fox767676
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:43
fox767676 написав: mephala написав:
а взагалі от мені цікаво що собі думають ці економічно ефективні.
от вони готові платити податки щоб людина яка скалічилася на війні отримувала пенсію не менше чим він заробляв до війни а не ніщенську подачку в 10К ?
коли людина до війни заробляла 50К нащо йому та подачка от "ефективних" в 10К ?
щоб вони цвіли і пахли після війни а він жебракував?
А якщо трохи подумати ?
Що реальніше - ті що заробляють 200т забезпечать пенсію ветеранам в 50т,
чи ті, хто заробляє 50т забезпечать відповідну пенсію тим хто 200т ?
200т. заробляє хто?
Той, хто виграв конкуренцію...
За місце в ринку з заробітком 200т.
Тобто в когось виграв.
Цей програвший і замінить.
Нехай і гірший.
Різниця між Болтом і звичайним майстром спорту є, але несуттєва...
А от ті, хто конкурує на зовнішніх ринках -- то окреме питання.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 03 тра, 2024 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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