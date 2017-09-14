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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:44
fox767676 написав: mephala написав:
а взагалі от мені цікаво що собі думають ці економічно ефективні.
от вони готові платити податки щоб людина яка скалічилася на війні отримувала пенсію не менше чим він заробляв до війни а не ніщенську подачку в 10К ?
коли людина до війни заробляла 50К нащо йому та подачка от "ефективних" в 10К ?
щоб вони цвіли і пахли після війни а він жебракував?
А якщо трохи подумати ?
Що реальніше - ті що заробляють 200т забезпечать пенсію ветеранам в 50т,
чи ті, хто заробляє 50т забезпечать відповідну пенсію тим хто 200т ?
мені теоретичні висновки не потрібні - в мене сусід в якості наочного прикладу.
коли він буде тепер жебракувати а всі первосортно-ефективні будуть і далі цвісти пахнути.
і ніхто не збирається йому платити 50К.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:46
d44 написав:
Нічого не змінеться, поки не з'явиться розуміння що у війни є перспектива для України, що мобілізація це не шлях в один кінець. Навряд би на расії була така кількість бажаючих воювати, як би вони були в оброні від китаців чи американців, на своєї теріторії без ресурсів, зброї, союзників. Інформаційний фон вже рік як відповідний, марафон давно ніхто не дивиться.
все вірно. Ще треба додати повністю втрачену (рівня весни 2022) довіру до влади.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:53
mephala написав:
и не потрібно - в мене сусід в якості наочного прикладу.
коли він буде тепер жебракувати а всі первосортно-ефективні будуть і далі цвісти пахнути.
Значить неефективна і помилкова політика, диспропорції у розподіленні матеріальних благ, наслідки чого ми і споглядаємо.
Але якщо змусити воювати 200тисячників заробляючих на висококонкурентних ринках замість цицькоцмудильників чи марафонно-цирозного охлосу, то наслідки будуть ще гіршими, не виключені варіанти коли виживший середній клас як писав дестройтед "почне повертати своє"(з процентами), тут можливі такі варіанти, що для диваних бюджетних патріотів краще б вже були чукчі з бурятами
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:01
d44 написав: Goodman написав:
Давай тут ще конкурс влаштує. Хто більший зганбить людей в тилу.
З призами.
Є очікування , а є і реальність. Щось буксує мобілізація заключенних ...,
далі бла бла не йде. Бо до каждого людину з мелафоном не приставиш.
Нічого не змінеться, поки не з'явиться розуміння що у війни є перспектива для України, що мобілізація це не шлях в один кінець. Навряд би на расії була така кількість бажаючих воювати, як би вони були в оброні від китаців чи американців, на своєї теріторії без ресурсів, зброї, союзників. Інформаційний фон вже рік як відповідний, марафон давно ніхто не дивиться.
ну якщо б їм при обороні Чіти казали що Аляску та Мнчжурію вони відвоюють, а за Північну Каліфорнію, так і бути, вирішать на перемовинах, то ентузіаму це навряд чи додало
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:04
mephala написав:
так піди на фронт і сам почни калічитися за 2К баксів.
по тому як йде мобілізація видно що люди своє здоров’я більше цінять.
Шось не розумію, це заклик до чого? Не йти на фронт? Ок, а хто має замінити тих, хто вибув та тих, кому ротація потрібна? Чи ви натякаєте, що треба здатися?
потім після війни первий сорт і далі буде процвітать живий здоровий а каліки на три копійки виживать.
Це з якого переляку вам у голову стукнуло? Знаю афганців, які досить добре живуть.
Востаннє редагувалось fler
в П'ят 03 тра, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:28
Замглавы ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что число боевых солдат врага на фронте 514 000. Это созвучно с недавним заявлением американского генерала Кристофера Каволи, который называл цифру в 470 000 российских солдат. Округлим - пол миллиона. Эта цифра логична на фоне всех ВС РФ, где занято более одного миллиона человек, так как, напомню, боевые части это всегда около 30% (5% плюс или минус) от всего войска.
Беря озвученное число всех Сил обороны Украины в миллион человек мы получаем около 300 000 боевых солдат у Украины. Но если у РФ пол миллиона это только ее армия, без Росгвардии, полиции, ФСБ и тд. то у Украины этот миллион, это включая и пограничную службу, и полицию, и СБУ и ГУР и НГУ и тд. То есть можно допустить, что только боевые силы ВСУ, это примерно 200 000 солдат. Против полмиллиона. Плюс часть сил Украина держит на границе с Беларусью, у Приднестровья и тд.
У ВС РФ не просто численный перевес, это подавляющий численный перевес, который в совокупности с преимуществом в ударной авиации и приводит к тем результатам, которые мы видим - медленному, но постоянному прогрызаннию обороны и продвижению вперед. Да, большой ценной. Постоянно сжигая своих людей, где Украина перемолола уже более 100 000 оккупантов (с вагнеровцами и боевиками ОРДЛО), а суммарно все потери врага насчитывают под 500 000.
Нам в Израиле (да и на Западе вообще) важно знать и понимать эти цифры, для адекватного понимания ситуации и трезвых оценок. Когда украинцы где то отошли, а русские продвинулись, это происходит не потому что украинцы в чем то паршивы, нет, на украинцев нужно ровняться и учится у них, а только потому что, как говорит украинский бригадный генерал Игорь Скибюк - "Сила врага — это его масса. Масса решает".
Что можно сделать в такой ситуации? Бить там, где враг слаб, а не там, где он силен. Например взять Приднестровье. Это изолированный участок, куда РФ не может пробросить силы. Преимуществ дает уйма, на вскидку: много военнопленных - больше обменный фонд, трофейное оружие, обкатка новобранцев в операции где высокая вероятность успеха, демонстрация сильной позиции - Украина сама устраняет гнойники порождаемые Россией, вывод войны за пределы самой Украины - слом правил, которые Киеву навязывают.
Снова, это только навскидку, плюсов уйма, от уменьшения количества сил, которые затем нужно будет держать на том направлении и вплоть до создания прецендента для Молдовы, Румынии (НАТО) и тд. который еще больше подхлестнет их потенциальное вмешательство в войну. Желание чтобы война, то есть хаос, был ограничен только внутри самой Украины, это не только желание Кремля, этого хочет и Запад. Киеву нужно ломать эти правила, так как с такой диспропорцией в силах, игра по навязываемым правилам — путь к краху.
Занятие Приднестровья это только один вариант из многих вырисовывающихся, которые я по понятным причинам озвучивать не стану. А этот озвучил не только потому что он очевиден и на поверхности, но и потому что к нему призывают и украинские офицеры, Богдан "Тавр" Кротевич например. Такие действия в совокупности с поисками новых качественных решений (концентрация беспилотных систем с целью создания массы машин на отдельных участках) должны быть не исключениями, а правилом.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:28
fler написав: mephala написав:
так піди на фронт і сам почни калічитися за 2К баксів.
по тому як йде мобілізація видно що люди своє здоров’я більше цінять.
Шось не розумію, це заклик до чого? Не йти на фронт? Ок, а хто має замінити тих, хто вибув та тих, кому ротація потрібна? Чи ви натякаєте, що треба здатися?
бо потім після війни первий сорт і далі буде процвітать живий здоровий а каліки на три копійки виживать.
а ваш заклик до чого?
до пошука лохів які підуть калічитися щоб інші цвіли й пахли поки інші потім будуть жебракувати?
ваші близькі родичі як себе почувають?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:35
mephala написав: fler написав: mephala написав:
так піди на фронт і сам почни калічитися за 2К баксів.
по тому як йде мобілізація видно що люди своє здоров’я більше цінять.
Шось не розумію, це заклик до чого? Не йти на фронт? Ок, а хто має замінити тих, хто вибув та тих, кому ротація потрібна? Чи ви натякаєте, що треба здатися?
а ваш заклик до чого?
до пошука лохів які підуть калічитися щоб інші цвіли й пахли поки інші потім будуть жебракувати?
Тобто воїни ЗСУ - це лошари?
Мэфала, ви нічого не поплутали? За фублі працюєте чи просто корисний ідіот?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:36
fox767676 написав: mephala написав:
и не потрібно - в мене сусід в якості наочного прикладу.
коли він буде тепер жебракувати а всі первосортно-ефективні будуть і далі цвісти пахнути.
Значить неефективна і помилкова політика, диспропорції у розподіленні матеріальних благ, наслідки чого ми і споглядаємо.
Але якщо змусити воювати 200тисячників заробляючих на висококонкурентних ринках замість цицькоцмудильників чи марафонно-цирозного охлосу, то наслідки будуть ще гіршими, не виключені варіанти коли виживший середній клас як писав дестройтед "почне повертати своє"(з процентами), тут можливі такі варіанти, що для диваних бюджетних патріотів краще б вже були чукчі з бурятами
те що вона помилкова то вже факт.
але чи готові економічно ефективні до змін щоб відкраяти від себе захисникам?
не подачку а реально поділитися з захисниками які втратять довоєнну працездатність.
чомусь сильно сумніваюся. особливо коли війна буде все далі і далі з роками.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:36
detroytred написав: Bobua написав:
Якщо держава схоче вижити -- то їй, навіть не маючи вільних грошей, можна просто переписувати майно ухилянтів на бійців.
Машини вже може вилучати.
Квартири, землю -- це під питанням, але це просто технічне питання.
Бо ухилянти і досі всім тим володіють лише завдяки державі. І війську.
В окупації і так би все втратили. І втратять, якщо у війська не буде мотивації. Бо “загрядатряди” неможливі на тлі такого кричущого панькання з ухилянтами.
Це треба чітко пояснити і тоді дуже жалітись не будуть.
Дик, тоді чому одразу всі сфери не брати?
Отже в усіх, а не тільки в ухилянтів, все є лише завдяки державі. А при окупації всі усього лишаться.
Тобто чому б всім не працювати, воювати лише заради збереження Держави???
Чому тоді так питання не ставите, якщо з такої точки зору розглядаєте?
І якщо в тилу не буде мотивації, то навіть мотивоване військо теж довго не протягне.
Якесь замкнене коло.
Який вихід?
Всі ще думають, що відсидяться.
17тис? штрафу щомісяця? мають першими похитнути цю хибну думку.
Вікно Овертона в дії. Чи ДіЯ?
І всі вже розуміють, що 17тис після 2х років ухилення -- це капець як скромно...
Так само зрозуміють і про авто, м2, та гектари...
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