Banderlog написав:

budivelnik написав: Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше

Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...



Ти що пропонуєш?

Поставити все з ніг на голову?

Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?

Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт

Будеш воювати даром?

чи піднімеш руки й підеш здаватись? Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх меншеТі хто платять менше - ті бідні, але їх більше...Ти що пропонуєш?Поставити все з ніг на голову?Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронтБудеш воювати даром?чи піднімеш руки й підеш здаватись?

нічого нікому я не повинен. Тим більше розуміти. ))1. Я питаю. ВАШІ сини одкосили законно? Якщо законно то скажіть як. Бо ви ухилянтів посилаєте збирати дрони на міфічний дронний завод. Ця порада з практики чи умозрітєльні виводи?Тепер про чи піду я здатись. А з якої такої радості в мене тільки таке чи? Воювати за кашу чи здаватись. Ти з синами ж не стоїш перед вибором здаватись чи їсти кашу. чому ставиш перед ним мене? В мене заград отряду за спиною нема. ) лічно в тебе я нічого в борг не брав то з якого я "повинен"? твоя ідея в тому що я маю захищати якесь спільне з тобою " Ми " , нема ніякого загадочного "ми". Яка мені різниця кому належить твій бізнес? Тобі чи буряту? І яка різниця ти продав його буряту чи в тебе його оджали? Є закон - захищати мають всі.