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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:46
fler написав:
Тобто воїни ЗСУ - це лошари?
Мэфала, ви нічого не поплутали? За фублі працюєте чи просто корисний ідіот?
перебріхування - це ваш коник.
ваші родичі як - є серед них інваліди війни?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:47
Найсумніше в цій ситуації, що є потенційний моб ресурс на кілька років, є потреба в ньому, а держава копіює всяку антинародну фігню ,а не може взяти і скопіювати від москалів просте рішення Ванівських контрактів: відвоював 6 місяців і вільна людина.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:50
Banderlog написав: budivelnik написав:
Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше
Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...
Ти що пропонуєш?
Поставити все з ніг на голову?
Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?
Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт
Будеш воювати даром?
чи піднімеш руки й підеш здаватись?
нічого нікому я не повинен. Тим більше розуміти. ))
1. Я питаю. ВАШІ сини одкосили законно? Якщо законно то скажіть як. Бо ви ухилянтів посилаєте збирати дрони на міфічний дронний завод. Ця порада з практики чи умозрітєльні виводи?
Тепер про чи піду я здатись. А з якої такої радості в мене тільки таке чи? Воювати за кашу чи здаватись. Ти з синами ж не стоїш перед вибором здаватись чи їсти кашу. чому ставиш перед ним мене? В мене заград отряду за спиною нема. ) лічно в тебе я нічого в борг не брав то з якого я "повинен"? твоя ідея в тому що я маю захищати якесь спільне з тобою " Ми " , нема ніякого загадочного "ми"
. Яка мені різниця кому належить твій бізнес? Тобі чи буряту? І яка різниця ти продав його буряту чи в тебе його оджали? Є закон - захищати мають всі.
Ці маніпуляції від першосортних злегка притомили дійсно. Будівельники і песікоти бачать для Успіха/Бандерлога тільки такі варіанти: воювати за миску супа / померти / здатись / воювати довічно за "їх" гроші.
Причому для себе жоден з цих варіантів вони не бачать.
Бояться що в найгіршому варіанті при відході в румунію вони раптом у 59р стануть другосортними))
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:52
Bobua написав:
ПереМога -- це і є “відчути на собі”.
Не території. А саме “переМогти” -- зробити більше, аніж думали що “можете”.
Можна відійти і на Дніпро, але почуватись переможцями. Якщо не 1-2% населення воювало, а 10-20%. І діти, подумки (за компанію).
Головне шлях самурая, мета не важлива. І що там буде, на правобережній Україні, де будуть жити "переможці"? Нова Спарта чи Вальгалла або Арійська держава? Чи царство свідків ієгових де булки з неба сипляться?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:55
katso написав: UA написав:
Щоб боялися ухилятися навпаки потрібен розголос про реальні вироки.
Мабуть і тут будуть ділити на сорти.
Є пояснення що це не для того щоб суспільство не бачило покарання ухилянтів -а щоб не бачило рівень беспределу та корупції тцк-шників, це теж "порушення законодавства" у цієї галузі. Ну и отказники там же наверное, и СЗЧшники.
Засекретити масштаби насилля над 3 сортом в принципі логічне пояснення.
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