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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:47
Найсумніше в цій ситуації, що є потенційний моб ресурс на кілька років, є потреба в ньому, а держава копіює всяку антинародну фігню ,а не може взяти і скопіювати від москалів просте рішення Ванівських контрактів: відвоював 6 місяців і вільна людина.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:50
Banderlog написав: budivelnik написав:
Як правило - ті хто платять більше - ті й багаті , але їх менше
Ті хто платять менше - ті бідні, але їх більше...
Ти що пропонуєш?
Поставити все з ніг на голову?
Забрати з тилу тих хто платить більше і залишити тих хто платить менше?
Але тоді ти повинен зрозуміти - тобі не буде з чого платити, бо багатих ти відправив на фронт
Будеш воювати даром?
чи піднімеш руки й підеш здаватись?
нічого нікому я не повинен. Тим більше розуміти. ))
1. Я питаю. ВАШІ сини одкосили законно? Якщо законно то скажіть як. Бо ви ухилянтів посилаєте збирати дрони на міфічний дронний завод. Ця порада з практики чи умозрітєльні виводи?
Тепер про чи піду я здатись. А з якої такої радості в мене тільки таке чи? Воювати за кашу чи здаватись. Ти з синами ж не стоїш перед вибором здаватись чи їсти кашу. чому ставиш перед ним мене? В мене заград отряду за спиною нема. ) лічно в тебе я нічого в борг не брав то з якого я "повинен"? твоя ідея в тому що я маю захищати якесь спільне з тобою " Ми " , нема ніякого загадочного "ми"
. Яка мені різниця кому належить твій бізнес? Тобі чи буряту? І яка різниця ти продав його буряту чи в тебе його оджали? Є закон - захищати мають всі.
Ці маніпуляції від першосортних злегка притомили дійсно. Будівельники і песікоти бачать для Успіха/Бандерлога тільки такі варіанти: воювати за миску супа / померти / здатись / воювати довічно за "їх" гроші.
Причому для себе жоден з цих варіантів вони не бачать.
Бояться що в найгіршому варіанті при відході в румунію вони раптом у 59р стануть другосортними))
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:52
Bobua написав:
ПереМога -- це і є “відчути на собі”.
Не території. А саме “переМогти” -- зробити більше, аніж думали що “можете”.
Можна відійти і на Дніпро, але почуватись переможцями. Якщо не 1-2% населення воювало, а 10-20%. І діти, подумки (за компанію).
Головне шлях самурая, мета не важлива. І що там буде, на правобережній Україні, де будуть жити "переможці"? Нова Спарта чи Вальгалла або Арійська держава? Чи царство свідків ієгових де булки з неба сипляться?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 11:59
mephala написав: fox767676 написав: mephala написав:
и не потрібно - в мене сусід в якості наочного прикладу.
коли він буде тепер жебракувати а всі первосортно-ефективні будуть і далі цвісти пахнути.
Значить неефективна і помилкова політика, диспропорції у розподіленні матеріальних благ, наслідки чого ми і споглядаємо.
Але якщо змусити воювати 200тисячників заробляючих на висококонкурентних ринках замість цицькоцмудильників чи марафонно-цирозного охлосу, то наслідки будуть ще гіршими, не виключені варіанти коли виживший середній клас як писав дестройтед "почне повертати своє"(з процентами), тут можливі такі варіанти, що для диваних бюджетних патріотів краще б вже були чукчі з бурятами
те що вона помилкова то вже факт.
але чи готові економічно ефективні до змін щоб відкраяти від себе захисникам?
не подачку а реально поділитися з захисниками які втратять довоєнну працездатність.
чомусь сильно сумніваюся. особливо коли війна буде все далі і далі з роками.
якщо "війна далі і далі з роками"
то якраз і треба шукати формулу для економічно ефективних
щоб і вони залишилися і суттєва користь від них була
зменшити розрив між арміею та цивільними
щоб мобілізовані не почували себе лохами на фоні празнику життя
просто же перетворити всіх на солдатів, та закордоних невіст
- то шлях руйнації суспільства, так вже було, через коззачину прямо в Руїну
ні, можна спробувати буде цікава експеримент-катастрофа
може поглинуть сцсіди, а може якесь утопічне суспільство типу полпотівського
а нормальні ж були пропозиції з кабміну.
від 20т до 100т цільових внесків в залежності від віку
вищому класу ще більше
а солдат буде мати кращу зброю і зарплату. відповідно перспективи.
А так ховаються всі за нікому непотрібні ланцюжки освіт, багатодітність, інвалідність незрозуміло яких родичів, критичність улюбленої кавярні\піцерії для 0-го сорту .
хто в автосалонах шопінгує а хтось екзістенційний досвід отримує задарма
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 03 тра, 2024 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:05
Дюрі-бачі написав:
Найсумніше в цій ситуації, що є потенційний моб ресурс на кілька років, є потреба в ньому, а держава копіює всяку антинародну фігню ,а не може взяти і скопіювати від москалів просте рішення Ванівських контрактів: відвоював 6 місяців і вільна людина.
Тоді у діючої армії виникнуть питання, чому ці новенькі "біліші" за них. А якщо перевести і їх на 6 місяців, то пунін просто почекає півроку і заїде в Київ без бою
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:17
fox767676 написав:
а нормальні ж були пропозиції з кабміну.
від 20т до 100т цільових внесків в залежності від віку
вищому класу ще більше
а солдат буде мати кращу зброю і зарплату. відповідно перспективи.
це ви кажете на час війни.
я ж кажу про пожиттєву відповідальність економічно доцільних.
бо як закінчиться війна вони будуть їсти ікру червону а інваліди війни .... доїдати
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:25
UA написав:
Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог.
А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.
Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:27
mephala написав:
ви кажете на час війни.
я ж кажу про пожиттєву відповідальність економічно доцільних.
бо як закінчиться війн
війна та повоєєний стан з зачиненими кордонами то на роки
Житло подешевшає, якщо не прокрутять в онлайн-казіно, то забезпечать себе, дітей, ще залишиться на реабілітацію, навчання, власний бізнес.
Про повністю мирний період гадати зарано
Особисто я відчуваю відповідальність перед захисниками та свідомим громадянами
Частково вивезу капітали, но залишусь тут.
Але якщо ще один політичний екперимент як у 2019,
поїду зовсім, заберу навіть прах батька
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 03 тра, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:28
🤣🤣🤣 оказывается ганна маляр была жксперктой в лохотроне- битва экстрасенсов
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:35
fler написав: mephala написав:
так піди на фронт і сам почни калічитися за 2К баксів.
по тому як йде мобілізація видно що люди своє здоров’я більше цінять.
Шось не розумію, це заклик до чого? Не йти на фронт? Ок, а хто має замінити тих, хто вибув та тих, кому ротація потрібна? Чи ви натякаєте, що треба здатися?
потім після війни первий сорт і далі буде процвітать живий здоровий а каліки на три копійки виживать.
Це з якого переляку вам у голову стукнуло? Знаю афганців, які досить добре живуть.
Давайте всё таки правду писать. Не понимаю, зачем удалять было моё сообщение про калек, типа если их не видеть, то и не неприятно. Возле меня госпиталь, выйдите в парк посмотрите сколько ребят без конечностей. В соцсетях уже с десяток видел - снимают стримы и просят милостыню.
Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.
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