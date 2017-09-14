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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7968796979707971
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:47

  The_Rebel написав:
  UA написав:Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог.

А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.
Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових

Влада бореться з конкурентами, демонізує військову службу .
А ви хочете щоб владою поділилися або навіть передали її вихідцям з війська.
UA
 
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