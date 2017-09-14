The_Rebel написав:
А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.
Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових
Влада бореться з конкурентами, демонізує військову службу .
А ви хочете щоб владою поділилися або навіть передали її вихідцям з війська.