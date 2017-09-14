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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7968796979707971
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:47

  The_Rebel написав:
  UA написав:Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог.

А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.
Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових

Влада бореться з конкурентами, демонізує військову службу .
А ви хочете щоб владою поділилися або навіть передали її вихідцям з війська.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:00

  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:03

mephala

экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.


Швондерщина на марші. Запишіть вже нарешті Мефалу чи в перший сорт , чи в брак (щоб він знав що не призвуть). Це ж оці причитання щодня, гірше ніж долярчикові про «де мій дємбель?» :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:23

  Hotab написав:mephala

экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.


Швондерщина на марші.


Це з іншого кіно
«У Васи Векшина две сестренки остались, а бандит где-то ходит, жирует...»

питання тільки в тому хто бандит
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:28

  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Знакомая боится малую з братом оставлять, когда он приезжает в отпуск. Подрывается ночью, кричит.
Психика уже не годится для мирняка.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:32


Замість жирних скоро і в нас.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:36

  Бетон написав:
  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Знакомая боится малую з братом оставлять, когда он приезжает в отпуск. Подрывается ночью, кричит.
Психика уже не годится для мирняка.


Такого же рода ущерб психике и в гражданской жизни после серии ночных бомбежек, начинает "наперед" сниться.
Единственный реальный выход на паритетное РПВ - вкупе новыми партиями ПВО развитие собственной ракетной и бпла программы, чтобы разрушать экономику и мирную жизнь рф
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:37

  detroytred написав:
Замість жирних скоро і в нас.


Таліби нового покоління ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:38

  fox767676 написав:
  Hotab написав:mephala

экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.


Швондерщина на марші.


Це з іншого кіно
«У Васи Векшина две сестренки остались, а бандит где-то ходит, жирует...»

питання тільки в тому хто бандит

Коля Велюрско-коклетный и Бужанский
Хотя список думаю побольше и где то лежит
барабашов
 
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