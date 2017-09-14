Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:30

The_Rebel написав: UA написав: Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог. Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог.

А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.

Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових

Меня больше беспокоит другой вопрос в этом контексте. Не знаю как его изложить кратко и быстро. Но попробую.Говорил с одним человеком из полиции. Интересовался его мнением по поводу того, что происходит в приграничных районах, где ведутся интенсивные обстрелы наших сел. Каждый день своей службы он видит смерти в результате бесконечных обстрелов баллистикой, КАБами, РСЗО, минометами, артиллерией. Сталкивается с мародерством, наркоманами и алкоголиками. Вроде бы уже привычный. Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма.Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.Как решить проблему такую?Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.Анализ схемы боевого применения российского пехотного подразделения (взвода) показывает, что оно неформально подразделяется на военных профессионалов (сюда входят командир взвода, минометчики, пулеметчики, гранатометчики, дронщики, снайпер, малый заград.отряд, возможно минер) и любителей (штурмовики из числа мобилизованных, постоянно впереди). Профессионалы обрабатывают наши позиции издалека, а штурмовики осуществляют зачистку. Потерь среди профессионалов практически нет, потери только из числа любителей, которые быстро восполняют за счет поступающего непрерывно пополнения. Любители погибают либо от нашего огня, либо от огня своего малого заградительного отряда.Эта схема в такой войне дает высокую вероятность продвижения вперед для захвата новых территорий и минимизацию потерь среди ценных военных специалистов. А любителей в росии много и хватит не на одну такую войну, как сейчас уже это видно.