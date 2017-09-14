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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7969797079717972
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:21

  fox767676 написав:Таліби нового покоління ?

Не знаю.
Зато ось наші українці нового покоління :) :
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:28

  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.

ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.

Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших
ще раз . Мені байдуже де вона їх взяла. ) чи ти платив державі податки чи голубий актор з онліфанс ))
якщо у вас з голубим, є законна бронь то одне . А якщо нема то інше) вродь поки все логічно.

Я з голубими себе ніяк не асоціюю. Я по жіночкам ))

Але, я маю законі підстави не перебувати в ЗСУ
І своє неперебування в ЗСУ, як можу, компенсую збільшенням доходів, щоб платити більше податків та донатами

Це одне чи інше ? )))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:10

  Бетон написав:Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?

Ты попробовал, но наброс не получился ...

Пасха у нас отмечается, как и у всех православных в мире
У нас Православная Церковь Украины, а не Католическая Церковь Украины
А православие не только в московии

Ну а Рождество, так день рождения всегда в один и тот же день )
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:19

  budivelnik написав:4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання
А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ?
Рецепт від Будівельника і його синів
- пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
- збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...

Підтримую !
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:26

  Letusrock написав:Ці маніпуляції від першосортних злегка притомили дійсно. Будівельники і песікоти бачать для Успіха/Бандерлога тільки такі варіанти: воювати за миску супа / померти / здатись / воювати довічно за "їх" гроші.
Причому для себе жоден з цих варіантів вони не бачать.
Бояться що в найгіршому варіанті при відході в румунію вони раптом у 59р стануть другосортними))

Маніпуляціями займаєшься ти

І мене вже дратує, що ти людей ділишь на сорти, саме ти, а не я

Я людей на сорти не розділяю.
Я вважаю, що від кожної людина може і має бути корість

А яка від тебе користь ?
Сам в ЗСУ не хочешь, против тих, хто в ЗСУ не хоче - теж нічого не пишешь

Від тебе ніяких пропозицій, ти тільки критикуєшь тих, хто допомагає ЗСУ, хто хоть щось пропонує

Якось я в тебе запитав твоє бачення ситуації ... ну що ж ... 1.5 року чекаю
Може зараз дочекаюсь ?
А якщо немає пропозицій, то краще не пиши
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:28

  Бетон написав:
  mephala написав:это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Знакомая боится малую з братом оставлять, когда он приезжает в отпуск. Подрывается ночью, кричит.
Психика уже не годится для мирняка.

Ты не был на войне, но читать тебя тоже невозможно, одни истерики

Твоя психика тоже не годится для мирняка ? Или годится ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:29

  UA написав:Від 3 травня
Громадянам Великої Британії не рекомендовано перебування в західних, північних областях та Закарпатті.

А ссылку не давать - это что-то принципиальное ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:30

  The_Rebel написав:
  UA написав:Побічний ефект це ослаблення ЗСУ насильно мобілізованими, замість кампанії по набору мотивованих грошима бійців як це вдало робить ворог.

А якщо гроші вже не мотивують? Принаймні не мотивують самостійно зробити крок підписання контракту. Бо уже в армії, як каже Фріз, людина хоч не хоч буде мотивованою і багато хто може бути мотивований в т.ч. грошима. Тоді залишається лише примус для мобілізації.
Хоча мені здається мало чого зроблено в сфері нематеріального заохочення та підвищення престижу військових. Якщо це екзистенційна війна, то вже мали б впроваджувати різні креативності. Наприклад, дати військовим плюс один голос на виборах (по 2 бюлетені), або і за кожен рік участі у війні. Бо тільки це гарантія, що в майбутньому влада буде прислухатися до меншості і не уріже їх права. Була б фантазія і бажання, можна багато чого придумати, що збільшило б престиж військових

Меня больше беспокоит другой вопрос в этом контексте. Не знаю как его изложить кратко и быстро. Но попробую.

Говорил с одним человеком из полиции. Интересовался его мнением по поводу того, что происходит в приграничных районах, где ведутся интенсивные обстрелы наших сел. Каждый день своей службы он видит смерти в результате бесконечных обстрелов баллистикой, КАБами, РСЗО, минометами, артиллерией. Сталкивается с мародерством, наркоманами и алкоголиками. Вроде бы уже привычный. Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма. :!:

Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.

Как решить проблему такую?

Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.

Анализ схемы боевого применения российского пехотного подразделения (взвода) показывает, что оно неформально подразделяется на военных профессионалов (сюда входят командир взвода, минометчики, пулеметчики, гранатометчики, дронщики, снайпер, малый заград.отряд, возможно минер) и любителей (штурмовики из числа мобилизованных, постоянно впереди). Профессионалы обрабатывают наши позиции издалека, а штурмовики осуществляют зачистку. Потерь среди профессионалов практически нет, потери только из числа любителей, которые быстро восполняют за счет поступающего непрерывно пополнения. Любители погибают либо от нашего огня, либо от огня своего малого заградительного отряда.

Эта схема в такой войне дает высокую вероятность продвижения вперед для захвата новых территорий и минимизацию потерь среди ценных военных специалистов. А любителей в росии много и хватит не на одну такую войну, как сейчас уже это видно.
buratinyo
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