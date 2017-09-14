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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7969797079717972
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:21

  fox767676 написав:Таліби нового покоління ?

Не знаю.
Зато ось наші українці нового покоління :) :
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:28

  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.

ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В середньому держава мені платить Твердих 2,5.

Ще раз, держава тобі нічого не платить. У держави немає власних грошей

Держава перенаправляє тобі гроші з податків, які виплатив я, budivelnik та багато інших
ще раз . Мені байдуже де вона їх взяла. ) чи ти платив державі податки чи голубий актор з онліфанс ))
якщо у вас з голубим, є законна бронь то одне . А якщо нема то інше) вродь поки все логічно.

Я з голубими себе ніяк не асоціюю. Я по жіночкам ))

Але, я маю законі підстави не перебувати в ЗСУ
І своє неперебування в ЗСУ, як можу, компенсую збільшенням доходів, щоб платити більше податків та донатами

Це одне чи інше ? )))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:10

  Бетон написав:Вроде воюем и живём за счёт запада, а пасху празднуют фиг пойми как.
ничего не понятно. Рождество 25-ого, а песах почему по московитски?

Ты попробовал, но наброс не получился ...

Пасха у нас отмечается, как и у всех православных в мире
У нас Православная Церковь Украины, а не Католическая Церковь Украины
А православие не только в московии

Ну а Рождество, так день рождения всегда в один и тот же день )
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:19

  budivelnik написав:4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання
А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ?
Рецепт від Будівельника і його синів
- пахати наближаючи перемогу в тилу
- замінити своєю роботою роботу тих хто служить
- збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити
- збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...

Підтримую !
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:26

  Letusrock написав:Ці маніпуляції від першосортних злегка притомили дійсно. Будівельники і песікоти бачать для Успіха/Бандерлога тільки такі варіанти: воювати за миску супа / померти / здатись / воювати довічно за "їх" гроші.
Причому для себе жоден з цих варіантів вони не бачать.
Бояться що в найгіршому варіанті при відході в румунію вони раптом у 59р стануть другосортними))

Маніпуляціями займаєшься ти

І мене вже дратує, що ти людей ділишь на сорти, саме ти, а не я

Я людей на сорти не розділяю.
Я вважаю, що від кожної людина може і має бути корість

А яка від тебе користь ?
Сам в ЗСУ не хочешь, против тих, хто в ЗСУ не хоче - теж нічого не пишешь

Від тебе ніяких пропозицій, ти тільки критикуєшь тих, хто допомагає ЗСУ, хто хоть щось пропонує

Якось я в тебе запитав твоє бачення ситуації ... ну що ж ... 1.5 року чекаю
Може зараз дочекаюсь ?
А якщо немає пропозицій, то краще не пиши
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:28

  Бетон написав:
  mephala написав:это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Знакомая боится малую з братом оставлять, когда он приезжает в отпуск. Подрывается ночью, кричит.
Психика уже не годится для мирняка.

Ты не был на войне, но читать тебя тоже невозможно, одни истерики

Твоя психика тоже не годится для мирняка ? Или годится ?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:29

  UA написав:Від 3 травня
Громадянам Великої Британії не рекомендовано перебування в західних, північних областях та Закарпатті.

А ссылку не давать - это что-то принципиальное ?
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